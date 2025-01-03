快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

聽新聞
0:00 / 0:00

阿妹三天三夜太嗨？大巨蛋天花板有裂痕 遠雄：裂紋非演唱會期間產生

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影
台北大巨蛋。記者朱曼寧／攝影

遠雄台北大巨蛋近來舉辦不少天后、天王級的演唱會，日前有民眾參加歌手張惠妹的跨年演唱會，發現台北大巨蛋看台區底下的天花板有多道裂痕，對此，遠雄集團回應，經工程勘驗，為表面塗裝之裂紋，並非結構型裂縫，不影響結構安全。

張惠妹12月底於台北大巨蛋一連舉辦5場演唱會，吸引20萬名歌迷到場，由於張惠妹演唱會向來場面熱絡、氣氛相當嗨，有觀眾發現，台北大巨蛋看台區的天花板出現裂縫，擔心是接連幾天觀眾在看台跳舞所致。

遠雄集團回應，經工程勘驗，為表面塗裝之裂紋，並非結構型裂縫，不影響結構安全。裂紋非演唱會期間產生，後續修補後，將由結構技師進行整體勘驗，確保結構安全。

事實上，遠雄先前就指出，台北大巨蛋看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮，惟提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出，不過，請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。

北大 大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

大巨蛋跨年夜嗨翻 癮君子無視禁菸令「吞雲吐霧」挨罰

演唱會太嗨？歌迷發現大巨蛋天花板有裂痕 北市府說話了

跨年＋阿妹開唱 東區樂喊人潮爆！商業處估：消費衝22億

張惠妹創彩虹瀑布 4萬人跨年夜拚了「唱到天亮」

相關新聞

阿妹三天三夜太嗨？大巨蛋天花板有裂痕 遠雄：裂紋非演唱會期間產生

遠雄台北大巨蛋近來舉辦不少天后、天王級的演唱會，日前有民眾參加歌手張惠妹的跨年演唱會，發現台北大巨蛋看台區底下的天花板有...

古蹟牆去年2度遭北市府貼告示！艋舺清水巖大嘆文資意識不足

北市市定古蹟艋舺清水巖祖師頻傳遭人為毀損，去年不只北市環保局在古蹟牆貼告示且試圖油漆補救，估修復經費破百萬元，結果台北自...

大巨蛋天花板有裂痕！「為何像中古蛋？」游淑慧建議做件事

天后張惠妹12月底於大巨蛋辦演唱會，吸引20萬歌迷到場，有歌迷看演唱會時，抬頭看天花板竟發現出現裂縫，直言大巨蛋建築安全...

旅宿業一次性用品限制上路 新北市首波稽查結果出爐

環境部新規「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」自今年元旦起正式實施，新北市環保局3日表示，配合新規同步展開稽查，首批...

艋舺清水巖古蹟牆遭貼告示還油漆！北市環保局還原一連串錯誤：會負責

台北市市定古蹟艋舺清水巖逾200年歷史，廟方控北市環保局在古蹟牆貼告示釀毀損，還試圖以油漆補救，經專業評估，修復經費恐達...

艋舺清水巖祖師廟「古蹟外牆」遭擅貼公告、亂刷漆 廟方氣炸：修繕要百萬

台北市市定古蹟艋舺清水巖祖師廟，外牆竟遭環保局、北水處擅自張貼公告，沒想到公告造成殘膠，環保局人員逕自用油漆刷捕，造成古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。