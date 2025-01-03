阿妹三天三夜太嗨？大巨蛋天花板有裂痕 遠雄：裂紋非演唱會期間產生

遠雄台北大巨蛋近來舉辦不少天后、天王級的演唱會，日前有民眾參加歌手張惠妹的跨年演唱會，發現台北大巨蛋看台區底下的天花板有多道裂痕，對此，遠雄集團回應，經工程勘驗，為表面塗裝之裂紋，並非結構型裂縫，不影響結構安全。

張惠妹12月底於台北大巨蛋一連舉辦5場演唱會，吸引20萬名歌迷到場，由於張惠妹演唱會向來場面熱絡、氣氛相當嗨，有觀眾發現，台北大巨蛋看台區的天花板出現裂縫，擔心是接連幾天觀眾在看台跳舞所致。

遠雄集團回應，經工程勘驗，為表面塗裝之裂紋，並非結構型裂縫，不影響結構安全。裂紋非演唱會期間產生，後續修補後，將由結構技師進行整體勘驗，確保結構安全。

事實上，遠雄先前就指出，台北大巨蛋看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮，惟提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出，不過，請歌迷放心，大巨蛋經得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。