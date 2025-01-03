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艋舺清水巖祖師廟「古蹟外牆」遭擅貼公告、亂刷漆 廟方氣炸：修繕要百萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
市定古蹟外牆遭亂貼公告。圖／艋舺清水巖祖師廟提供
市定古蹟外牆遭亂貼公告。圖／艋舺清水巖祖師廟提供

台北市市定古蹟艋舺清水巖祖師廟，外牆竟遭環保局、北水處擅自張貼公告，沒想到公告造成殘膠，環保局人員逕自用油漆刷補，造成古蹟二度破壞外，修繕費用更達百萬。北市文化局表示，修繕由環保局、北水處負責；文資法屬刑法，廟方若提告仍會罰。

廟方介紹，創建於清乾隆52年、1787年的艋舺清水巖祖師廟，是與龍山寺、保安宮並譽「台北三大廟門」，見證台北市最早的漢族移民聚落的形成與街區發展，在日本時代更扮演總督府圖書館籌備處，孕育出老松國小、龍安國小、中山女高及成功高中，並於1985年由文建會指定公告成為古蹟。

不料，近240年的古蹟，卻在2024年初時，在環保局清潔員未告知情況下，張貼公務告示，黏膠造成牆面嚴重損毀後，又異想天開，自行提油漆塗抹，造成修繕費用達上百萬。無獨有偶，同一面牆上又被台北自來水事業處西區分處逕自張貼施工告示。

艋舺清水巖董事長周承澤嘆，連公家機關對下屬單位及外包商，都沒有足夠的勤前教育，讓第一線施工人員屢次造成破壞，文化資產的保存真的不能只靠表列的保存者。

周承澤說，藉由機會想呼籲各級政府所屬機關重視文資教育，尤其是文化機關及第一線的各級施工單位，務必加強基層執行人員之文化資產教育訓練，才能盡量避免第一線人員與民眾誤觸法網，並造成文化資產難以彌補的傷害。

文化局表示，針對環保局清潔員案，在民國113年6月召開罰則諮詢會議並要求相關單位限期提送改善計畫，並於7月與9月兩度邀集相關單位及文資委員辦理現場管理維護會勘與計畫審查，以協助後續修繕作業與經費處理。

文化局表示，最終改善計畫於113年12月31日經文化局審查通過，續請祖師廟依計畫執行，修繕經費由環保局負責分擔。

另外，針對右護龍牆面遭北水處北張貼施工告示，文化局說，將盡速邀集文資委員辦理現場會勘，釐清事發經過及管理維護權責後，再請相關單位於期限內提出改善計畫與措施。

由於「文化資產保存法」規定，遷移、拆除、毀損古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。不過文資法屬於刑法，據了解，廟方暫不提告。

文化局強調，盡速邀集文資委員辦理現場會勘，釐清事發經過及管理維護權責後，再請相關單位於期限內提出改善計畫與措施

黏膠損毀外牆之外，還擅自用油漆填補。圖／艋舺清水巖祖師廟提供
黏膠損毀外牆之外，還擅自用油漆填補。圖／艋舺清水巖祖師廟提供

文化局 文化資產 環保局

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