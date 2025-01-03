快訊

進入官邸！30名檢察人員3000名警力加軍隊坐鎮 超高規格拘捕尹錫悅

LINE對話紀錄「共識決」成柯P還押關鍵！ 陳智菡：既成事實哪算串供

陳文茜曝遺囑規定「5昏」 決定努力活著「因為我無法好好死去」

大巨蛋跨年夜嗨翻 癮君子無視禁菸令「吞雲吐霧」挨罰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋園區去年9月起全面禁止吸菸，除了少數特定吸菸區，但每每舉辦大型活動，卻還是看到不少民眾站在非吸菸區人行道上「吞雲吐霧」。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋園區去年9月起全面禁止吸菸，除了少數特定吸菸區，但每每舉辦大型活動，卻還是看到不少民眾站在非吸菸區人行道上「吞雲吐霧」。記者洪子凱／攝影

台北大巨蛋去年9月起園區全面禁菸，每每舉辦大型活動，卻還是看到不少民眾站在非吸菸區人行道上「吞雲吐霧」，議員發現取締成效有限，實際裁罰違規吸菸與亂丟菸蒂與實際觀察有極大落差，痛批市府「零作為」。衛生局表示，將持續透過各管道宣導及發送簡訊通知提醒民眾禁止吸菸，若有發現違規也將依法開罰。

衛生局公告去年9月起除了少數特定吸菸區外，園區內全面禁止吸菸，違規吸菸者，將依「菸害防制法」處2000元至1萬元罰鍰，然而議員秦慧珠曾於同年11月質詢提到，公布3個多月來僅查獲6件違規吸菸民眾，而實際裁罰僅2件，質疑衛生局成效不佳。

記者跨年夜實際觀察發現，當天除了天后張惠妹演唱會，還有看跨年煙火人潮，人行道相當熱鬧，但卻有不少民眾直接站到馬路邊「吞雲吐霧」，似乎不知道園區周圍已禁止吸菸，菸味也讓不少路過民眾刻意避開往內走，實際觀察也未見相關稽查人員上前勸導或開罰。

秦慧珠批評，市府對於稽查或宣導大巨蛋抽菸狀況不只是「消極」，完全是「零作為」，當時她詢問衛生局有無主動稽查，得到回應卻是有人檢舉就會去開罰，「等到場，人早就不見了」，她認為舉辦大型活動，衛生局與環保局應加強合作宣導讓民眾知道不能隨意吸菸，並落實開罰，還給不吸菸民眾一個清新空氣的環境。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，張惠妹大巨蛋5場演唱會，稽查員與警方一同稽查取締，共查獲21位違規吸菸行為人，依法處2000元以上1萬元以下罰鍰，舉辦大型活動將持續透過各管道宣導及發送簡訊通知，跨年當天發送5萬5000通簡訊通知民眾大巨蛋所屬室外場所全面禁菸。

環保局表示，大巨蛋舉辦活動時，均安排2至4名巡查人員稽查，在大巨蛋周界外及周邊環境取締亂丟菸蒂，張惠妹大巨蛋5場演唱會共查獲24件亂丟菸蒂行為，將依法裁罰3600元以上6000元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北大巨蛋去年9月起除了少數特定吸菸區外，園區內全面禁止吸菸，違規吸菸者將依「菸害防制法」處2000元至1萬元罰鍰。記者洪子凱／攝影
台北大巨蛋去年9月起除了少數特定吸菸區外，園區內全面禁止吸菸，違規吸菸者將依「菸害防制法」處2000元至1萬元罰鍰。記者洪子凱／攝影

人行道 大巨蛋 衛生局

延伸閱讀

演唱會太嗨？歌迷發現大巨蛋天花板有裂痕 北市府說話了

跨年＋阿妹開唱 東區樂喊人潮爆！商業處估：消費衝22億

張惠妹創彩虹瀑布 4萬人跨年夜拚了「唱到天亮」

張惠妹出手了！跨年夜彩蛋歌曝光 19分鐘催淚核彈太狂

相關新聞

台北大巨蛋觀眾席乾縮裂痕 歌迷：OK嗎

天后張惠妹去年12月在台北大巨蛋連辦5場演唱會，吸引20萬人次欣賞，但有歌迷發現觀眾席下方的天花板混凝土結構竟出現裂縫，...

艋舺清水巖祖師廟古蹟遭貼公告...竟用漆補毀損 廟方氣：修繕百萬

台北市市定古蹟艋舺清水巖祖師廟，外牆竟遭環保局、北水處擅自張貼公告，沒想到公告造成殘膠，環保局人員逕自用油漆刷捕，造成古...

大巨蛋跨年夜嗨翻 癮君子無視禁菸令「吞雲吐霧」挨罰

台北大巨蛋去年9月起園區全面禁菸，每每舉辦大型活動，卻還是看到不少民眾站在非吸菸區人行道上「吞雲吐霧」，議員發現取締成效...

類賭博場所近校門 北市議員提案限制

台北市議會財建委員會昨天審查預算，議員張斯綱提案要求規範棋牌社、橋藝社等類賭博場所距離學校50到1000公尺。市府商業處...

新北提高生育獎勵…議員籲擴公幼公托 市府允增量能

新北市今年提高生育獎勵金，第一胎改3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，比往年提高1至2萬並放寬申請條件、擴大適用範圍...

廣角鏡／新北好年味

新北市經發局推出「2025新北好年味」系列活動，1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動輪番上陣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。