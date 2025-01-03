大巨蛋跨年夜嗨翻 癮君子無視禁菸令「吞雲吐霧」挨罰

台北大巨蛋去年9月起園區全面禁菸，每每舉辦大型活動，卻還是看到不少民眾站在非吸菸區人行道上「吞雲吐霧」，議員發現取締成效有限，實際裁罰違規吸菸與亂丟菸蒂與實際觀察有極大落差，痛批市府「零作為」。衛生局表示，將持續透過各管道宣導及發送簡訊通知提醒民眾禁止吸菸，若有發現違規也將依法開罰。

衛生局公告去年9月起除了少數特定吸菸區外，園區內全面禁止吸菸，違規吸菸者，將依「菸害防制法」處2000元至1萬元罰鍰，然而議員秦慧珠曾於同年11月質詢提到，公布3個多月來僅查獲6件違規吸菸民眾，而實際裁罰僅2件，質疑衛生局成效不佳。

記者跨年夜實際觀察發現，當天除了天后張惠妹演唱會，還有看跨年煙火人潮，人行道相當熱鬧，但卻有不少民眾直接站到馬路邊「吞雲吐霧」，似乎不知道園區周圍已禁止吸菸，菸味也讓不少路過民眾刻意避開往內走，實際觀察也未見相關稽查人員上前勸導或開罰。

秦慧珠批評，市府對於稽查或宣導大巨蛋抽菸狀況不只是「消極」，完全是「零作為」，當時她詢問衛生局有無主動稽查，得到回應卻是有人檢舉就會去開罰，「等到場，人早就不見了」，她認為舉辦大型活動，衛生局與環保局應加強合作宣導讓民眾知道不能隨意吸菸，並落實開罰，還給不吸菸民眾一個清新空氣的環境。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，張惠妹大巨蛋5場演唱會，稽查員與警方一同稽查取締，共查獲21位違規吸菸行為人，依法處2000元以上1萬元以下罰鍰，舉辦大型活動將持續透過各管道宣導及發送簡訊通知，跨年當天發送5萬5000通簡訊通知民眾大巨蛋所屬室外場所全面禁菸。

環保局表示，大巨蛋舉辦活動時，均安排2至4名巡查人員稽查，在大巨蛋周界外及周邊環境取締亂丟菸蒂，張惠妹大巨蛋5場演唱會共查獲24件亂丟菸蒂行為，將依法裁罰3600元以上6000元以下罰鍰。

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