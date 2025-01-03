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新北耶誕城 吸客770萬人次

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
「魔幻巨星耶誕演唱會」兩天內湧入超過四十萬人次歌迷共襄盛舉。圖／新北市觀旅局提供
「魔幻巨星耶誕演唱會」兩天內湧入超過四十萬人次歌迷共襄盛舉。圖／新北市觀旅局提供

二○二四新北歡樂耶誕城今年元旦落幕，觀旅局評估吸引超過七七○萬人次造訪，創造約六十億元消費。觀旅局長楊宗珉表示，歡樂耶誕城已經成為品牌慶典，只要適合在二○二五年加入的元素都會綜合考量，持續加入巧思及創意。

歡樂耶誕城為期四十八天，以魔幻為主題打造，觀旅局表示，這次突破以往，有諸多創舉，不僅打造八層樓高兼具舞台與主秀展演功能的ＬＥＤ城堡，主燈更創新具有「變裝」奇幻色彩變化效果，帶給民眾滿滿震撼的視覺饗宴。

觀旅局表示，最受矚目的魔幻巨星耶誕演唱會獲得高度評價，演唱會兩日湧入超過四十萬人次歌迷一起嗨唱，直播平台吸引超過廿二萬人次觀看，再度掀起音樂熱潮，讓大家在音樂中度過歡樂的耶誕夜晚，許多粉絲紛紛發文「聽到孝琳唱SISTAR組曲真的愛瘋」、「第二天有宇宙人和告五人，根本是聽團仔圓夢日」及「不得不說，今年卡司真的猛」等。

楊宗珉表示，歡樂耶誕城每年都會變換元素及活動主題，二○二四年耶誕城除了光雕自行設計，邀請國際知名ＩＰ（如小小兵）也都是每年特別的元素。

觀旅局說，歡樂耶誕城活動獲眾多國際媒體報導，成功行銷新北觀光，無數的笑容與歡呼聲，也驗證活動的圓滿；未來團隊將繼續秉持創新與國際化的核心精神，打造充滿歡樂與趣味的新北歡樂耶誕城。

新北 歡樂耶誕城 音樂

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