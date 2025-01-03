台北大巨蛋觀眾席乾縮裂痕 歌迷：OK嗎

天后張惠妹去年12月在台北大巨蛋連辦5場演唱會，吸引20萬人次欣賞，但有歌迷發現觀眾席下方的天花板混凝土結構竟出現裂縫，擔心有公安問題。建管處稱裂縫屬於乾縮型裂痕，不直接影響建築安全，但長期不管會有公安疑慮；體育局已請遠雄會同專業單位了解。

有網友在社群媒體爆料，跨年夜至大巨蛋看張惠妹演唱會發現這些裂縫，質疑「真的OK嗎？」

議員曾獻瑩表示，裂痕問題不僅影響大巨蛋結構安全，更關係市民對公共建設信任，市府應迅速調查，防止問題惡化，同時檢討大巨蛋的使用規範，包括允許的音量上限、觀眾互動強度等，為民眾安全把關。

建管處表示，目前的裂縫形態，須由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷。有官員表示，該裂縫應屬於乾縮型裂痕，雖不直接影響結構，但若未及時處理，有空氣或水氣滲入，恐鏽蝕鋼筋，有長期風險。

體育局表示，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。

遠雄日前因歌迷狂跳「三天三夜」造成共振等效應，說明看台平面上增設V型斜拉鋼梁，提升結構安全，經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重100公斤，同步跳動產生的變位最大值仍無安全疑慮。