新北提高生育獎勵…議員籲擴公幼公托 市府允增量能

新北市今年提高生育獎勵金，第一胎改3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，比往年提高1至2萬並放寬申請條件、擴大適用範圍。議員建議擴充公托及公幼，才能讓家長更有生育信心；家長也認為誘因不大。市府強調會持續增加收托量能。

新北以往生育獎勵金為第一、二胎各2萬元，第三胎3萬元，今年元旦調整。議員顏蔚慈說，新北生育補貼第一胎比北市少1萬，第二胎少5000；但營造友善育兒環境才是重點，很多家庭面臨工作、育兒難題，營造友善育兒環境，才能讓家長安心生育。

議員鄭宇恩也說，一次性補助對提高生育率幫助有限，計畫性提供長期育兒資源才能減輕養育負擔。

有家長說，台灣低薪、高房價、加班文化盛行，社會環境對育幼家庭不友善，以致台灣生育率低迷，提高生育補貼，誘因不大。

新北教育局說，公立幼兒園6年來已增設245班，增加收托6352名幼童；其中113學年度已增34班、加托908人，含準公共幼兒園，新北平價教保服務收托總量達5萬3000人，會持續擴大量能。社會局表示，新北設有123處以上公托中心、收托數逾6200人。

基隆也持續強化公共托嬰中心量能，在五堵國小設置第5家公共托育機構，收托滿2個月至未滿2歲嬰幼兒16名，引進智慧托育系統，將安全與科技融入托育環境，家長可隨時掌握寶寶體溫、身高、體重、飲食情況及接送資訊。市長謝國樑說，暖暖、仁愛及安樂區公托正建置中，預計今年達成「區區有公托」目標。