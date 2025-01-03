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淡海輕軌二期走河岸 地方憂行人安全

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
淡海輕軌藍海線二期路線改行河岸方案，從觀潮廣場彎入中正路，路幅不大，地方憂陷交通黑暗期。記者劉懿萱／攝影
淡海輕軌藍海線二期路線改行河岸方案，從觀潮廣場彎入中正路，路幅不大，地方憂陷交通黑暗期。記者劉懿萱／攝影

淡海輕軌藍海線二期路線改行河岸方案，從觀潮廣場彎入中正路，銜接台2乙，預計拆除4戶民宅，且中正路現行僅能汽車單向通行，地方憂施工陷交通黑暗期，輕軌蓋好又與行人徒步區接壤，對行人安全有疑慮。新北捷運局表示，中正路將保留5.3公尺當行人空間。

淡水區三大交通建設，除淡江大橋、淡北道路已在施工，淡海輕軌二期計畫仍在中央審議。原規畫行經淡水老街，因老街店家反彈聲量大，後移至河岸，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場彎入中正路，再銜接台2乙至漁人碼頭，轉彎處預計拆除4戶民宅。

新北捷運局2020年10月30日第一次提報修正計畫，歷經4年，去年10月24日第10度提報交通部審議。地方對藍海線二期路線仍有疑慮。陳姓居民認為，淡水觀光最精華路段是捷運站河岸及中正路，輕軌效益應是紓解並帶來人潮，但二期不僅無法紓解，恐讓交通更混亂。

預計拆除的民宅是盧小姐長期向教育部租賃土地興建，民宅現有一家茶行及二手店舖等，4戶皆有人居住。盧說，輕軌規畫路線，未與他們討論就定案，一旦核定就要拆除，連時間都沒說。盧小姐說，曾向市府表達拆除一旁的淡水警分局，也能讓輕軌轉彎，對方卻回「公家機關不好拆、民宅較好拆」，令她無法接受。

議員鄭宇恩表示，淡海輕軌二期在河岸須與行人共用路權，因腹地不大，居民對行人安全有疑慮，曾向捷運局建議縮小量體，但捷運局指若採單節列車或短編組列車，需增加經費，認為不可行。鄭認為，地方雜音多，修正計畫恐遲遲無法通過。

新北捷運局說，河岸方案行經4戶民宅，為教育部所有，配合政府公共建設可提前收回機制，屆時將依法給予補償，現行中正路路幅為12公尺，導入輕軌後規畫6.7公尺的輕軌與行車空間，其中輕軌為雙軌雙向行駛，汽車維持單向往捷運淡水站，機車雙向通行，剩餘的5.3公尺分配為行人空間。

新北捷運 淡海輕軌 行人

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