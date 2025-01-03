類賭博場所近校門 北市議員提案限制

台北市議會財建委員會昨天審查預算，議員張斯綱提案要求規範棋牌社、橋藝社等類賭博場所距離學校50到1000公尺。市府商業處表示，北市在2020年就不准棋牌社等商業登記，警察局也會嚴加查察，市府會研議法規加強管理，規範類賭博行為。

張斯綱說，他提案是因北投石牌國小後門就有一間德州撲克店面，家長也反映附近有不少棋牌社、橋藝社或掛羊頭賣狗肉的協會，檯面上沒有金錢交易，但其實大家心知肚明，尤其距離學校近，孩童難免好奇或被吸引而染賭。他建議市府訂定自治條例，納管相關「休閒活動」，既然難以杜絕，起碼要遠離文教場所，避免學童接觸。

北市議員汪志冰、洪婉臻關心棋牌社、麻將館等出入是否有年齡限制？商業處長高振源說，確實沒有年齡限制，北市2020年就不准商業使用含有「棋牌社」、「棋藝社」等名稱辦商業登記；經濟部也函釋麻將、德州撲克、百家樂等類型不屬於營利事業，不得為登記，由於並非許可行業，家數很難精準，警方統計約70到80家。

高振源說，人民團體登記部分，社會局於審理設立案件時，將函請警察局協助，若查證發起人曾涉不法同樣不得營業；警方查獲涉賭場所，也會依刑法及社會秩序維護法移送偵辦。