新北山區用水靠野溪 巡水隊卻因高齡化恐成絕響

去年下半年山陀兒等颱風接續吹襲新北，造成不少山區簡易自來水設施毀壞，但也凸顯野溪取水不易維管，過去多靠巡水員揹管搶修，隨著高齡化，三芝巡水隊均齡上看70歲，恐成絕響。

根據水利局的數據，新北山區三芝、貢寮、坪林、平溪、石門、雙溪、三峽等地區，山區用水常靠野溪山泉維持生活，因此，當地也設了許多簡易自來水設施，也多成立管委會招募巡水人員維管。

但隨著年輕人都離開家鄉到城市討生活，偏鄉人口也迅速老化，水利局正工程司姜佩君向中央社記者表示，過去野溪取水管線不易在山林溪澗中固定，更受到熱脹冷縮影響，管線極易破損，直接就會造成居民面臨無水可用的困境。

她表示，此時就需有人揹負水管接頭上山補漏，過去各地大多還有少數巡水員了，如今都已是簡水區管委會或區公所找開口廠商派員進山維修。

比較特別的是，三芝區仍有約3個里是靠簡水區供水，其中，店子里是三芝區內唯一全里不使用自來水的地方，居民日常生活用水皆取自大屯山腰的清泉，為確保散佈於山區的里民有水可用，里長戴文福成立巡水隊，迄今仍定期進山清理取水口、巡水路、查水管及更換漏水接頭，以穩定用水。

戴文福接受中央社記者訪問時表示，巡水隊是20多年前成立，人數最多時有20多人，如今，隨著年輕人都出走了，巡水隊人數也減少到16人，全隊平均年齡更上看70歲。

他回憶，過去要進山維管，一趟路就將近要花上1個小時，取水口及水管常常只能就地取材，用土填埋固定，因此，常常會有損壞或被洪水沖走。

只是，為何一定要堅持用簡易自來水，他笑說，光是縣道旁的用戶，接管自來水可能就需花上20萬元，若要再深山一點，費用更高，不是當地民眾所能負擔。

其次，含氯的自來水也不合口味，他表示，每一里都有各自的水源，因為都是經過深山無人類污染，水質清甜，常有台北的民眾遠道來三芝來取水，泡起茶來更有一番風味。

他表示，過去，隊員每個月要進山一次，若遇颱風或水管有狀況，常常一個月就會進山多次，每次都要揹負幾公斤重的塑膠管接頭等用具，還要攀抓陡峭的山坡，其中還有些是要拉繩子上山，極費體力，但他目前已73歲了，但還有體力可以爬，只是大家年紀都大了，或許，這將可能是最後一屆的巡水隊吧。

他表示，為確保巡水員維護動線安全，及改善沿線管線設施漏水問題，因此向水利局爭取經費辦理「三芝區店子里小觀音山簡易自來水改善工程」，以熔接方式取代易鬆動的舊式水管接頭，山壁還新設維修爬梯、取水口新設安全欄杆，不僅使當地270戶居民用水更穩定，也解決巡水員的安全問題。

水利局長宋德仁說，市府每年均編列新台幣約5000萬元的經費，提供簡易自來水系統的佈建與改善，113年度就有三芝區等地共25處簡易自來水設施陸續完成施作改善。

他指出，簡易自來水改善施工過程，由於沿途遍佈大小石頭、崎嶇難行，全靠人工徒手搬運，將材料運輸上山施工，把管線接頭全部取代成更具彎曲抗受力，及不易漏水的矽利康材質，另外也在山壁設維修爬梯，及取水口處設置安全欄杆，如此一來，巡水隊員不用再背負著沉重的接頭管上山更換，同時有了爬梯及安全欄杆，巡水也更安全。