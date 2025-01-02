演唱會太嗨？歌迷發現大巨蛋天花板有裂痕 北市府說話了

天后張惠妹12月底於大巨蛋辦演唱會，吸引20萬歌迷到場，有歌迷看演唱會時，抬頭看天花板竟發現出現裂縫，直言大巨蛋建築安全「真的Ok嗎？」。據了解，該裂縫屬於乾縮型裂痕，雖不直接影響建築安全，但長期不管恐有公安疑慮。體育局表示，會請遠雄了解原因向外界說明。

有網友在社群媒體爆料，跨年夜至大巨蛋看張惠妹演唱會，結果正嗨之際卻發現，天花板出現裂痕，讓他直言「真的Ok嗎？」更有網友直言「感覺再來幾場直接掉下來」、「我在3樓晃到感覺隨時要坍」、「太危險了建議不要入場」、「台灣沒死人都不會有人在意」。

遠雄先前針對張惠妹唱「三天三夜」強調，體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，並在看台下設置支撐用拉、壓鋼管。另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性，經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮經得起三天三夜。

議員曾獻瑩表示，裂痕問題不僅影響大巨蛋結構安全，更關係市民對公共建設信任，市府應迅速完成調查，防止裂痕問題進一步惡化，同時檢討大巨蛋的使用規範，包括允許的音量上限、觀眾互動強度等，務必要把關民眾的安全為第一優先。

建管處表示，大巨蛋目前的裂縫形式及態樣，建管處尚未派員查看，需由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷。建管處官員私下表示，該裂縫應屬於乾縮型裂痕，雖不直接影響結構，但若未及時處理，有空氣或水氣滲入，恐引發鋼筋鏽蝕，長期恐有風險。

體育局表示，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位，查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。