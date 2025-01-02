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議員指大巨蛋天花板有裂痕 北市要求遠雄查清說明

中央社／ 台北2日電

台北市議員曾獻瑩今天表示，有網友拍攝到大巨蛋天花板出現多道裂痕，要求市府查明原因。北市府表示，建築物裂縫有可能是各種破壞形式，已要求遠雄查清原因並對外說明。

國民黨台北市議員曾獻瑩在群組發布資料指出，有網友在社群平台Threads發文，貼出大巨蛋辦跨年演唱會的影片，拍攝到天花板有多道裂痕，恐有結構安全疑慮。

曾獻瑩要求台北市政府盡快查明裂痕成因與影響，並提出具體補救措施及檢討大巨蛋使用規範，包含允許音量上限、觀眾互動強度（如集體跳動）等，務必把民眾安全列為優先。

曾獻瑩轉述台北市建築管理工程處官員說法提到，裂痕若是直線且規則，屬結構型裂痕，對公共安全威脅較大，若是不規則多半為乾縮型裂痕，造成原因為地震或氣候變化。

此外，乾縮型裂痕雖不直接影響結構，但若後續有空氣或水氣等滲入，恐引發鋼筋鏽蝕，未及時修補，存在長期風險。

曾獻瑩說，經建管處初步觀察，大巨蛋看台區天花板裂痕形狀為不規則，推測可能為乾縮型裂痕，但仍需調查是否與其他外力因素有關。

對此，建管處透過正式文字回應指出，建管處有向議員研究室表示一般建築物裂縫有可能是各種破壞形式，至於大巨蛋目前裂縫形式及態樣，宜由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷，建管處未派員現場勘查大巨蛋的裂縫情形。

另一部分，曾獻瑩提到體育局官員的說法，表示體育局將盡快安排台北市土木技師公會專業技師偕同檢查，並要求遠雄限期改善，若裂痕確實影響大巨蛋結構安全，會依契約開罰。

台北市體育局向媒體表示，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。

北市府 大巨蛋 曾獻瑩

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