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新北12月房市交易增3.8% 預售屋可AI比對契約

中央社／ 新北2日電
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新北地政局今天表示，113年12月房市交易移轉棟數共4597棟，比前月增加3.8%，分析為新成屋與中古屋移轉數增加。另消費者可利用「預售屋契約AI比對系統」，保障交易安全。

地政局今天發布新聞表示，去年12月的房市交易移轉共4597棟，整體比113年11月增加170棟，增加幅度3.8%。其中，以林口區增加165棟、淡水區128棟、板橋區73棟增加較多。

地政局分析原因，是因12月新成屋及中古屋移轉棟（戶）數增加所致。欲瞭解新北市各行政區買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網查詢。

另外，為提升預售屋買賣契約的審核效率，地政局推出全民都可使用的「預售屋契約AI（人工智慧）比對系統」，以提升不動產交易的效率、安全性與透明度。

地政局地價科長蕭湘君表示，建商銷售預售屋前，需將買賣定型化契約送至縣市政府主管機關備查；系統上線後，在新北推案的建商，均需先透過系統自主檢視，才能送件申請備查。

民眾購買預售屋後，可透過此系統比對契約內容，以確保該契約沒有不利消費者的相關條文。

蕭湘君說，建商與消費者註冊後登入，將契約檔案匯入比對，系統會先確認契約的完整性，再比對條文內容，並以顏色標示不一致部分，最後提供判讀後符合百分比分析，是否達到地政局設定標準。

地政局說，「預售屋契約AI比對系統」利用預售屋買賣契約資料庫，結合內政部規範契約進行比對訓練，提高AI判讀準確度。

消費者

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