快訊

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

新北防動物路殺成效佳 生態廊道將續建4處

中央社／ 新北2日電

新北市政府農業局今天表示，為防止動物因穿越道路遭車輛輾斃，目前共建置6處生態廊道，根據監視畫面已成功記錄30種動物使用，成效不錯，後續將擇地再續建4處生態廊道。

農業局發布新聞稿指出，透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，進行農路相關工程時結合現地實況，以及生物習性所建置生態廊道6處。

地點分別位於三峽紅龜面路地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、2處地下廊道和天空廊道及新店區動物過路排水箱涵。

農業局日前透過空拍機拍攝及長期架設於生態廊道內自動攝影相機記錄動物使用情形，陸續拍到許多不同物種動物，包括白鼻心等動物外，還有保育類動物穿山甲、食蟹獴，拍攝到動物超過30種，進而剪輯成紀錄片。

農業局表示，從紀錄畫面拍攝到野生動物覓食、喝水及嬉戲，也捕捉到母猴帶小猴穿越廊道及白鼻心於廊道內交配的畫面，可見廊道對於野生動物來說已是安全的設施。因此，農業局向中央社記者表示，後續將再擇地設置4處生態廊道，第7處將設在汐止八連路。

農業局表示，為推廣防路殺教育，已與路殺社合作拍攝路殺防治紀錄片，片中以動物角度帶領觀眾穿越生態廊道，生動傳達路殺防治以及生態保育重要性。即日起至1月17日至「新北市農業局-稼日蒔光」影片貼文按讚加留言一句對影片的感想，可抽限量10份的路殺防治主題杯墊。

動物 影片

延伸閱讀

新北大觀消防分隊發高階監護電擊器 提升存活率

屋外式熱水器裝在加窗密閉陽台 新北獨居老婦一氧化碳中毒喪生

家貓未植晶片開罰3000到1萬5 新北200場免費植入

新北烏來泰雅博物館擬赴歐交流 推台灣原民文化

相關新聞

2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」首亮相 高逾13公尺

「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福蛇豆豆」下午揭曉，高度超過13公尺，設置在中山堂前廣...

國小後門開賭場？北市議員張斯綱提案：棋牌社限制距離

台北市議會財建委員會今天開議，台北市議員張斯綱提案，棋牌社、橋藝社等類賭博場所要距離學校50到1000公尺。商業處表示，...

跨年螢幕播央視頻道 北市觀傳局將開罰承辦廠商

台北市跨年晚會一幅轉播螢幕在散場時播放中國央視頻道，引發爭議。台北市觀傳局今天表示，將依契約向承辦廠商TVBS處罰款，額...

挺創業！2025新北青創貸款最高可貸200萬元 5年利息全額補貼

青年創業者最常面臨的瓶頸，就是難以籌措資金。為協助青年創業者減輕資金壓力，新北市青年局今年起加碼補助創業貸款，提供5年利...

新北歡樂耶誕城落幕 48天吸770萬人創60億產值

新北歡樂耶誕城昨日落幕，48天以魔幻為主題的耶誕城，吸引770萬人次造訪，為新北帶來約60億元消費額，觀旅局表示活動立下...

育2名以上子女的新北爸媽注意！社宅可延長住滿12年

為減輕育兒家庭的居住負擔並提供穩定的生活環境，新北市政府近期推出兩項針對育兒家庭的社會住宅新政策，分別為「育兒家庭入住優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。