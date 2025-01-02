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基河步道美麗升級 新北汐止城中里新增花圃綠美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
城中里步道在里長和志工的照顧之下，一年都有美景可以欣賞，現在還新增了幾處花圃，要讓休閒環境再升級。 圖／觀天下有線電視提供
城中里步道在里長和志工的照顧之下，一年都有美景可以欣賞，現在還新增了幾處花圃，要讓休閒環境再升級。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的城中里步道，一年四季都有花可以欣賞，最近在基隆河步道，里辦公處不但新增了幾處花圃，還新種了黃色仙丹點綴綠美化，不但步道景觀再升級，也提供里民更美麗的休閒散步環境。

新的一年，步道有新氣象，在汐止城中里的茄苳溪步道，種了一整排的紫薇，每年花開很美，但是，每次下雨，土都會流到路面上，所以，目前四週加了磚塊阻擋，裡面的土也重新整理，希望讓紫薇生長的更好，至於在基隆河步道，則是找了空矌處新增了花圃。

城中里長廖福賢表示，這兩年利用里基剩餘的經費將步道沿線的花圃做整理，這一次則是請園藝將原本空矌的地方新做花圃，本來有棵樹，因為枯掉了，在之前颱風就被吹斷了，所以，就將空出來的地方新增花圃，並且種了仙丹，仙丹花一年都開好幾次，一些在步道散步的市民或是里民都說看起來很漂亮，之前枯掉了，就一直希望能夠再補種，這次新的花圃做了三個，舊的加高一層的也有兩個，要讓休閒環境呈現新風貌。

基隆 汐止 綠美化

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