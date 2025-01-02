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過年前將辦揮毫送春聯 汐止忠山里長練字想創意

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
忠山里長吳國全寫的一手好字，目前為了年前的揮毫送春聯活動，勤奮找時間練書法。 圖／觀天下有線電視提供
忠山里長吳國全寫的一手好字，目前為了年前的揮毫送春聯活動，勤奮找時間練書法。 圖／觀天下有線電視提供

就要過年了，汐止區忠山里就要在下個星期六舉辦現場揮毫送春聯的活動，里長吳國全字寫的很好，一直以來都很受歡迎，當天他也會和書法老師一起在現場揮毫，所以，這陣子里長找時間練書法，不但要想跟明年生肖有關的詞句，也把的線條融入春聯中，要把喜氣帶給大家。

忠山里長吳國全表示，每一年在過年前都會舉辦揮毫送春聯的活動，今年預計1/11日下午2點到5點在活動中心，因為，中華文化每一年生肖都不一樣，龍去引蛇，為了要好好把蛇表現出來，也花了很多苦心，現在還在揣摩、練習中，希望在1/11日，把最好、最吉祥、最能代表的蛇呈現給大家，歡迎大家踴躍參加，索取春聯回去張貼，為新年增添喜氣。

這幾陣子，除了忙鄰里事務，只要有空，吳里長都會找時間練練書法，因為，和往年一樣，在過年將舉辦新春揮毫，他自己也要下場，和書法老師一起在現場寫春聯送給大家，值得一提的是，里長吳國全字寫的好，平時里內辦活動的公告，不是電腦打字，都是自己用毛筆寫，往年也都會寫春聯送給里民，大受歡迎，所以，活動時間逼近，除了要想跟今年生肖有關的詞句，也要把蛇的線條融入春聯中，如何勾勒揮毫，目前已經試了幾個版本，有吉蛇迎春、蛇麼都開心、還有迎春納福的福，也藏了蛇的意象，讓里民愛不釋手。

春聯 生肖

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