年度最後一堂延緩失能課 新北金山六股里長輩玩網球

日前因為颱風停課的關係，金山區六股里銀髮據點本週才迎來113年度的最後一堂延緩失能課程，而最後一堂課教練不只是整合一整年所學的動作帶長輩複習，更加也帶來新的道具網球，要讓長輩訓練手眼協調。

六股里長鐘鼎平說，教練這次帶來高速節奏的流行音樂，帶著快速的動作，不過台下的學員們各個都是銀髮長輩，各個都跟上教練的動作與節奏，展現一整年運動的成果，真的是很不容易。

六股里延緩失能的課程中，教練帶來很多不同的球類，而網球還是長輩們第一次接觸，透過網球有點重量、有點彈性的特性，訓練長輩的手部肌肉與眼力協調，透過不同動作的變換，讓長輩運動手眼、也動一動腦。

六股里長鐘鼎平表示，最後一堂課也跟著一同運動，在有趣的運動中陪伴長輩一起延緩失能預防老化，而明年度的延緩失能課程將要到過完農曆年後，預計二月開跑，為此也提醒長輩們停課期間自己也別忘了動一動，新的年度才能繼續跟上教練的節奏與動作。