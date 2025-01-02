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新北大觀消防分隊發高階監護電擊器 提升存活率

中央社／ 新北2日電

新北消防局第一救災救護大隊表示，今天配發1台高階監護電擊器至大觀消防分隊，可用於病患到院前，由救護車上的平板電腦快速將心電圖傳至醫院端，提升救護品質與病患存活率。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文透過新聞稿表示，高階監護電擊器是一組集結多種功能的先進急救設備；包括生命徵象監測的呼吸速率、血壓與血氧量測、心律監測、平均動脈壓監測、自動體外心臟去顫器（AED）。

羅凱文說，功能還有12導程心電圖、CPR（心肺復甦術）反饋、手動電擊器、體外心律器（TCP）、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析等多項功能。

第一大隊回應中央社記者詢問表示說，板橋區各消防分隊皆已配置這台高階生理監視器，剩下大觀分隊尚未使用，今天配發後，完成最後一塊拼圖。大觀分隊23名中級及高級救護技術員皆可使用。

羅凱文表示，救護車上配置的高階監護電擊器，對心肌梗塞危急案件，可事先啟動院內接手處置流程及設備，展開搶救行動。不僅減輕攜帶裝備的重量，更有強大功能，提升救護人員高品質的急救處置，與病患的存活率。

救護車 監視器

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