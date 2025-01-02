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跨年計程車駕駛坐地起價 北市揪出人要罰

中央社／ 台北2日電

有民眾檢舉跨年北市計程車坐地起價；公運處表示警局依道交條例請駕駛說明，違規攬客最高罰新台幣3000元；而日前已有私自喊價的駕駛被罰9000元，最高可到9萬元。

才剛邁入新年，日前有民眾表示跨年夜，北市有計程車駕駛趁機喊價、拒絕跳錶收費，遭錄影上傳社群平台。台北市公共運輸處表示，有車號、時間及地點即可檢舉，查證屬實將開罰9000至9萬元。

公運處今以新聞稿表示，民眾反映跨年夜於忠孝敦化路邊計程車任意喊價攬客，致乘客未上車搭乘，公運處表示，已轉請政府警察局依道路交通管理處罰條例第38條違規攬客規定，處1500至3000元罰鍰，經警察局表示已通知駕駛到案說明，倘屬實將依規掣單舉發。

另依汽車運輸業管理規則第91條第1項第2款規定，計程車應按規定收費，違者依公路法第77條第1項裁處9000元至9萬元罰鍰；公運處並指出，日前民眾於大巨蛋搭乘路邊計程車，經查駕駛私自喊價屬實，公運處已掣單舉發9000元罰鍰。

一般運輸科長洪瑜敏告訴中央社記者，因為被錄影上傳的駕駛喊價太高、乘客沒上車，所以依道交條例請警局通知駕駛說明；若是乘客上車了但駕駛未依規定收費，就依公路法由公運處處理。

公運處表示，已再次要求各車隊及計程車公（工）會加強宣導所屬駕駛應依規定收費，洪瑜敏說，因違規樣態不同，道交條例跟公路法的罰則也不同，但只要不按照規定，都有可能被罰到9萬元，呼籲駕駛勿心存僥倖

公運處提醒，民眾若遇有未按表收費或超收車資等，可記下車號、時間及地點及相關具體違規事證，如照片或錄影等資料，並撥打1999申訴，如經查有違規情形，將依規裁處。

北市 計程車 跨年

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