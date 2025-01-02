國小後門開賭場？北市議員張斯綱提案：棋牌社限制距離

台北市議會財建委員會今天開議，台北市議員張斯綱提案，棋牌社、橋藝社等類賭博場所要距離學校50到1000公尺。商業處表示，北市在民國109年就不准商業登記、社會局及警察局也會嚴加查察，目前市府會在研議法規，加強管理面。

張斯綱舉例，在石牌國小後門就有一間打德州撲克的店面，家長也反映不少棋牌社、橋藝社或某某協會，台面上沒有金錢交易、衛生麻將，但其實大家心知肚明的「類賭博」，尤其距離學校近，孩童難免好奇或吸引進去而染上遊戲。

張斯綱認為，台北市訂有自治條例管理如自助選物販賣機、網咖、電子遊戲場等營業場所，並要求需距離學校50、1000公尺不等的距離以上才可開設，更要相關罰則積極管理，也建議市府研議訂定自治條例，將相關休閒活動管納管把關。

另外，台北市議員汪志冰、洪婉臻也詢問，類似棋牌社、麻將館等是否有年齡限制？以及統計多少間等追問。北市商業處長高振源說，確實沒有年齡限制；由於並非許可行業，因此家數很難精準，目前根據警察局統計約有70到80家。

高振源強調，台北市在民國109年就不准商業使用含有「棋牌社」「棋藝社」等名稱，辦理商業登記。經濟部也有函釋，麻將、德州撲克、百家樂等類型不屬於營利事業，不得為登記。

高振源也說，人民團體登記部分，社會局於審理設立案件時，將函請警察局協助查告發起人資訊，經查證發起人有查獲到不法，同樣不得營業。警察局部分，查獲涉賭場所，警方依刑法及社會秩序維護法移送偵辦。

高振源表示，市府會在研議，加強管理面將法規訂定好後，事後不管用什麼方式做類似行業，都有法令能夠框住。