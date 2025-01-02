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2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」首亮相 高逾13公尺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長林奕華(左)、台北燈節策展人劉治良，今揭曉「2025台北燈節」主燈「福蛇豆豆」。記者楊正海／攝影
台北市副市長林奕華(左)、台北燈節策展人劉治良，今揭曉「2025台北燈節」主燈「福蛇豆豆」。記者楊正海／攝影

「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福豆豆」下午揭曉，高度超過13公尺，設置在中山堂前廣場，可做360度旋轉，另有煙霧和雷射特效展演。今年燈節以「蛇來運轉」為主題，視覺呈現彩祥雲圍繞福蛇的概念，將「圓滿、順利」的新年祝福帶給國內外遊客。

台北市副市長林奕華指出，台北燈節活動將在1月24日率先點亮城市光廊，2月2日至16日於台北西區正式開展，規畫四大展區，包含「主燈區」「西門展區」「中華路展區」及「北門展區」。她也感謝企業、宮廟及商圈、學校共同響應，公私協力讓台北燈節更加豐富精彩。

北市觀傳局長王秋冬表示，台北燈節燈區橫跨捷運北門站至西門站，途經中華路一段、中山堂，並擴展至西本願寺設置祈福燈區。去年台北燈節吸引574萬人次，期待今年能超越去年，並帶給周邊商圈更佳的商機。另外，去年主燈在西門紅樓，今年中山堂，具有歷史性的地標，希望創新與歷史共融，帶來不同的賞燈體驗。

台北燈節策展人劉治良表示，今年主燈設計突破對蛇的傳統印象，並邀請塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）攜手創作。主燈以繽紛色彩與幾何圖案構建蛇身圖騰，並結合在地文化，展現別具匠心的創意與設計巧思；而主燈展演融合燈光與特效，其中靈動的眼睛動態表現，更為主燈秀增添幽默與趣味感，象徵新年的活力十足與財運滾滾。

劉治良說，四大展區有眾多國內外藝術家加入燈組創作，包含參與主燈圖騰設計的塗鴉藝術家祁孟含，以及跨界音樂旅人林強，為燈組量身打造專屬音樂，日本天團GLAY的主唱TERU也一同參與燈組設計，帶來故鄉函館雪景的作品。

燈節場域仍在西門町，劉治良說表示，這次燈節還融合西門町塗鴉藝術的街頭叛逆潮流，有位年輕藝術家告訴他，西門町充滿叛逆的文化，希望這些圖像與傳統共融。

觀傳局表示，今年台北燈節，有來自國內外藝術家、在地宮廟、企業品牌、國際友好城市及全國花燈競賽好手共同創作的燈組，將點亮台北西區，呈現一場色彩繽紛、流光溢彩的視覺饗宴。

台北市觀傳局長王秋冬(左)、台北燈節策展人劉治良，今揭曉「2025台北燈節」主燈「福蛇豆豆」。記者楊正海／攝影
台北市觀傳局長王秋冬(左)、台北燈節策展人劉治良，今揭曉「2025台北燈節」主燈「福蛇豆豆」。記者楊正海／攝影
「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福蛇豆豆」揭曉。圖為主燈模型。記者楊正海／攝影
「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福蛇豆豆」揭曉。圖為主燈模型。記者楊正海／攝影

北市 藝術家

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