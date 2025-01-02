新北烏來泰雅博物館擬赴歐交流 推台灣原民文化

新北原民局今天表示，烏來泰雅民族博物館今年將赴歐洲的民族博物館交流；除分享台灣原民文化外，也學習國際博物館運作經驗，並建立台灣原住民族與國際博物館間的溝通橋梁。

市議會去年底審查市府原住民族行政局114年度預算時，市議員提出60案動議，新台幣3億9000萬元預算險卡關；經折衝溝通，市議員才撤回動議，預算絲毫未刪通過。

不過，當時國民黨市議員楊春妹附帶決議要求，原民局長林瑋茜Siku Yaway，日後要廣納建言，與族人及協會首領溝通與對話，不要坐在辦公桌編預算。

無黨籍市議員宋雨蓁Nikar Falong當時也指出，原民局的預算執行不力，主觀意識強烈，不聽建言，忽視原民的國宅居住權益。

無黨團結聯盟市議員馬見Lahuy．Ipin今天告訴中央社記者，市府應復振原民文化，尤其，面對主流社會與勞動市場對原民不友善，施政更應傾聽民意，不要浪費公帑漸行漸遠。

林瑋茜下午接受記者電訪表示，今年預算比去年增加2000萬元，除持續推動族語承傳、戲劇競賽、部落大學及培訓原住民運動選手，今年將於三峽龍恩埔興建歲時祭儀天幕廣場，供各族群祭典使用。

她說，促進烏來泰雅博物館與國際博物館的館藏合作發展新契機，今年將與原民會、文化部攜手，前往歐洲交流，也讓國際認識台灣原住民族及南島民族所承傳的智慧與文化。

林瑋茜說，去年12月初，瑞典國家世界文化博物館、英國皮特‧里弗斯博物館、荷蘭阿姆斯特丹熱帶博物館、德國柏林民族博物館、及奧地利維也納世界博物館等館長與研究員，也曾訪問泰博館，參觀典藏並交流。

她表示，目前參訪對象仍與中央接洽與溝通，盼吸取歐洲博物館相關實際運作經驗及意見，帶動泰博館文創產業及周邊觀光旅遊產業的發展。