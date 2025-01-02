萬人齊聚「北市2025元旦健走 」

照片取自臺北市政府

2025年元旦（1日）萬人齊聚臺北市圓山花博廣場，以邁入第22年的「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走活動迎接新的一年；臺北市政府林奕華副市長、體育局王泓翔局長等陪著熱血民眾邁步走，隊上還有連續8年參加、高齡104歲的人瑞級羽球選手林友茂，不僅再次展現活動老、動到老的健康精神。

臺北市政府體育局與希望基金會共同主辦2025年元旦健走，今年主題「健康走 猴快樂」以臺灣特有種動物臺灣獼猴為元素搭配健走設計而成主視覺，因「猴」發音近似「好」，意涵元旦健走「好」健康、「好」快樂；林奕華副市長致詞時表示，元旦健走已是臺北市迎新年的招牌活動，鼓勵每位市民都能愛上運動、保持健康，尤其健走適合任何年齡層，且身體健康更能使心情愉快，獲得身心都健康的功效，現場每位參與者都非常熱情，以運動開啟新的一年，就是把健康當作送給自己最棒的新年禮物。

今年健走路線從花博廣場出發後，經過美術公園、新生公園、夢想館、林安泰古厝後進入大佳河濱公園，於大直橋折返經過舊兒育中心旁，再返回廣場，距離約7公里、1萬步，沿途視野開闊景致優美；活動發起人紀政期許大家用健康走，愉快的心情，讓自己及家人一整年平安快樂。

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