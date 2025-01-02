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家貓未植晶片開罰3000到1萬5 新北200場免費植入

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

農業部規定114年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，給予飼主1年緩衝期，若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法」開罰飼主3000元到1萬5000元罰鍰。新北市政府動保處表示，為協助飼主儘速為貓咪進行寵物登記，114年將辦理200場以上免費施打晶片、寵物登記及狂犬病疫苗注射活動，另外認養貓隻再加碼贈送寵物大禮包。

動保處表示，首場將在1月11日於板橋圖書館旁舉辦「寵愛貓咪植晶片活動」，寄發手機簡訊通知飼主，方便飼主就近為貓咪植入晶片，飼主不必特地前往動物醫院或登記站，可大幅提升登記率。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，負責任的飼主應為寵物做三件事，包含為犬隻及會外出活動的貓咪，每年須施打狂犬病疫苗、犬貓絕育及犬貓都要植入寵物晶片與登記；為貓咪植入晶片不僅給牠有一個專屬身分證，貓咪為立體生活動物，飼主住家窗戶除了要有好的防護避免跳出家外，也須讓毛寶貝植入晶片做好登記，貓咪一旦走失，只要被熱心民眾發現並帶至附近的動物醫院或動物之家掃描晶片，便可透過晶片的資訊迅速聯繫飼主，增加毛寶貝回家的機率，成功與家人重聚。

聚傳媒

寵物 狂犬病疫苗

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