挺創業！2025新北青創貸款最高可貸200萬元 5年利息全額補貼

青年創業者最常面臨的瓶頸，就是難以籌措資金。為協助青年創業者減輕資金壓力，新北市青年局今年起加碼補助創業貸款，提供5年利息「全額補貼」，以最高貸款額度200萬元計算，可省下近15萬元的利息。

新北市政府「創新創業信用保證融資貸款」自2017年起開辦，過往在貸款最初2年補貼全額利息，第3、4 年補貼四成利息，第5年補貼二成利息。

青年局表示，考量疫後通膨及市場變化，對青年創業者的挑戰不斷增加，再加上中央銀行近2年來已調升利率至0.875%，創業者負擔也益發沉重；為支持青年創業，青年局今年起將此貸款補貼升級，申請者將享有5年「利息全額補貼」，讓創業者獲得更實際直接的幫助。

新北青年局長邱兆梅指出，透過「升級」5 年利息全額補貼政策，讓創業者能專注於事業發展。這次的升級補助，不僅提供已貸款者優惠，另外還有「再申請機制」，歡迎有需要的創業者都可以來申請。

邱兆梅強調，這次升級創業貸款政策，是為了盡量協助創業青年有機會實現目標，青年創業者只要符合公司或商業登記在新北市、未滿5年、負責人是新北市民，並參加過20小時以上的創業輔導課程，就可開始創業的第一哩路。