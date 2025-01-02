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新北生育金加碼至最高5萬 同性伴侶收養也適用

中央社／ 新北2日電

新北市今年新生育獎勵金政策1日上路，第1名新生兒提高到新台幣3萬元、第2名4萬元、第3名以上5萬元，申請資格含同性配偶收養他方親生子女或共同收養子女。

新北市政府民政局今天發布新聞稿指出，往年新北市生育獎勵金為第1名2萬元、第2名2萬元、第3名（含）以上補助3萬元，今年起生育獎勵金提高，第1名3萬元、第2名4萬元、第3名（含）以上5萬元。

新北市民政局表示，這次也放寬申請條件，新生兒父或母一方設籍新北市，且併計設籍新北市、台北市、基隆市或桃園市滿10個月以上，就符合請領資格。

新北市民政局指出，新生兒在新北市辦妥出生登記後，出生次日起1年內，母或父備妥身分證、印章及存摺影本，可向市轄任一戶政事務所申請生育獎勵金，也可線上申辦。

新北市民政局也說，申請資格包括同性配偶收養他方親生子女，或共同收養子女，依司法院釋字第748號解釋施行法辦理結婚登記者，收養子女經法院裁定認可收養，未重複申領，養父或養母可向戶所提出申請。

收養 親生子女

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