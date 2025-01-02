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新北歡樂耶誕城落幕 48天吸770萬人創60億產值

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「魔幻巨星耶誕演唱會」兩日湧入超過40萬人次歌迷共襄盛舉。圖／新北市觀旅局提供
「魔幻巨星耶誕演唱會」兩日湧入超過40萬人次歌迷共襄盛舉。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城昨日落幕，48天以魔幻為主題的耶誕城，吸引770萬人次造訪，為新北帶來約60億元消費額，觀旅局表示活動立下諸多創舉，打造8層樓高兼具舞台與主秀展演功能的LED城堡，主燈更創新具有變裝奇幻色彩變化效果，系列奇幻奪目活動魔幻變裝童樂會、魔幻夢境德國耶誕市集及魔幻巨星耶誕演唱會也引發廣大迴響。

2024新北歡樂耶誕城創造全新五位魔幻角色，帶領民眾展開充滿耶誕氛圍的奇妙旅程，周邊則營造各式獨特夢幻氛圍的裝置燈飾以及主題貨櫃市集，更重磅邀請國際IP及知名地標降臨萬坪公園及市民廣場周邊。

魔幻節目活動也吸引眾多國內外旅客熱烈參與，無論是魔幻變裝童樂會，首創趣味魔幻耶誕變裝大遊行以及各式童趣魔術表演，還是魔幻夢境德國耶誕市集集結超過50組異國美食及商品攤位，展現濃厚的節日氛圍。

最受矚目的魔幻巨星耶誕演唱會兩日湧入超過40萬人次歌迷共襄盛舉，直播平台吸引超過22萬人次觀看，精彩卡司輪番掀起音樂熱潮，讓大家都在美好迷幻的音樂下，度過歡樂的耶誕夜晚。

觀旅局說，2024新北歡樂耶誕城成功行銷觀光，獲得眾多國際媒體相繼報導，世界皆看見新北歡樂耶誕城相關資訊，無數笑容與歡呼聲驗證這場活動的圓滿。

「魔幻夢境德國耶誕市集」集結超過50組異國美食及商品攤位。圖／新北市觀旅局提供
「魔幻夢境德國耶誕市集」集結超過50組異國美食及商品攤位。圖／新北市觀旅局提供

新北 歡樂耶誕城 音樂

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