新北好年味系列活動 1/17在空軍三重一村登場

為方便民眾採買年貨，新北市政府經發局以眷村年味為主題，將於1月17日至2月2日，在空軍三重一村舉辦「2025新北好年味」系列活動，營造過年熱鬧氛圍。

經發局今天舉辦「2025新北好年味」系列活動記者會，經發局長盛筱蓉表示，為推廣新北市年節商品及優質業者，今年透過跨機關及公私資源整合，以眷村年味及歲末圍爐為主題推出系列活動。

她表示，這次活動邀請新北嚴選業者及市場名攤等商家，一起推出新北年貨市集，提供南來北往的民眾更多年節商品選項，業者還將共同推出小龍迎春圍爐宴，將新北好味道介紹給大家。

經發局表示，多項新春活動輪番上陣，年貨市集將於1月18日、19日，每日11時至下午6時開賣，只要在任兩個店家消費，憑發票或收據即可到大會服務台參加抽獎。

經發局表示，1月25日至2月2日推出「一村有年味」活動，每日安排新春走秀、二手市集、寫春聯、迎財神、年味市集及百人搖元宵等節慶活動，讓市民沉浸在充滿年味的濃厚氛圍中，共度一個難忘的新春佳節。