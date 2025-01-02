十三行博物館推2款遊戲機 玩家可體驗考古樂趣

十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」2款獨家互動遊戲機台，讓玩家體驗考古工作專業與樂趣，遊戲不只考驗玩家手眼協調，還需精準判斷。

新北市立十三行博物館今天發布新聞稿指出，「撞見新北考古遺址」以創新彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市各大考古遺址故事，每個球洞代表1個重要歷史現場，從遠古國定大坌坑考古遺址，到見證台灣金屬器時代國定十三行考古遺址，及展現史前文化多樣性市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等。

「考古腦筋急轉彎」是極具挑戰的軌道球遊戲，遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須小心翼翼維持平衡、精準判斷，才能順利通過「工程規劃」「發現遺址」「調查停工」和「共生互利」4大關卡，玩家得在時間壓力下做出最正確決策，體驗如何在開發與文化保存間取得完美平衡。

十三行博物館館長羅珮瑄說，2款互動遊戲機台不僅富有趣味，更蘊含教育意義，讓文化資產以更貼近生活方式走入大眾視野；遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中能培養專注力、反應力和解決問題能力，適合親子同樂。此外，挑戰成功者還能獲得博物館精心準備文創好禮。