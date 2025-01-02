育2名以上子女的新北爸媽注意！社宅可延長住滿12年

為減輕育兒家庭的居住負擔並提供穩定的生活環境，新北市政府近期推出兩項針對育兒家庭的社會住宅新政策，分別為「育兒家庭入住優先戶保障措施」及「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並自2025年元旦起正式實施。

首先，針對育有兩名以上未成年子女的家庭，新北市府決定在社會住宅招租名額中預留10%，專門提供這類家庭申請，申請方式採抽籤制，不受積分排序影響。若未中籤，則將進入剩餘30%優先戶名額的評分排序中，從而進一步提升申請成功機會。

新北市城鄉局表示，此政策旨在鼓勵生育並照顧年輕家庭的居住需求，未來兩年內，將有1,500餘戶社會住宅供應，至少保障150個育兒家庭入住，並結合已實施的「社宅加籤措施」，為育兒家庭提供更多中籤機會，將一般戶名額提高至1,600戶，讓育兒家庭的中籤機率翻倍。

另外，為減少因租期屆滿帶來的居住不穩定性，城鄉局說，將針對育有兩名以上未成年子女，且子女已在社宅所在學區的小學就讀的家庭，提供租期延長保障，這項措施不論是新住戶還是續約住戶皆可申請，並可最多將租期延長至12年，保障育兒家庭在孩子成長過程中的居住穩定，該政策適用於新招租入住及新續約的45處社會住宅。

城鄉局表示，這些育兒友善政策將大幅提升育兒家庭在社會住宅中的入住機會與居住穩定性，為市民提供更有力的居住支持。新北市政府將持續關注市民需求，並致力於為更多家庭提供居住保障。