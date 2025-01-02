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老公寓「加裝電梯」新風潮！北市補助計畫達百案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
信義富台社區增設電梯後外觀照片。北市都更處提供
信義富台社區增設電梯後外觀照片。北市都更處提供

超高齡化時代即將來臨，著眼於許多高齡長者仍住在不便行動的公寓內，台北市都更處表示，從2015年起推動老公寓增設電梯計畫，並提供簡易申請補助方案，迄今已累計達100案，成為全國之冠。

北市都更處表示，推動都市更新，不只有拆除重建，整建維護也是選項，為讓民眾申請更便利以提升申請意願，已在2024年度修訂增設電梯補助作業規範，首度放寬申請資格。

都更處解釋，原本僅限公寓大廈管理條例所訂之管理委員會或管理負責人申請，現增設單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可申請補助，大幅提高民眾申請意願，2024年度截至12月31日止，共受理申請19案，相較前一年度增加46%。

都更處分享，最新一案是位於信義區忠孝東路五段的富台社區，屋齡逾30年，為五層樓雙拼步登式公寓，隨著住戶年齡增長，行動不便，對上下樓頗為困擾，在社區管理委員會陳連壽主委與熱心居民的協調下，成功說服鄰居參與，共同出資興建電梯。

都更處指出，該社區樓梯間前有足夠空間增設電梯，一樓住戶也願意拆除部分自有建築，達成增設電梯的目標，展現社區合作的典範，該社區計劃陸續申請六棟增設電梯補助，都更處也將持續協助住戶實現有電梯可搭的願望，推動在地安養共老。

公寓 北市 都市更新 都更

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