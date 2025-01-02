獨／新北市府新年大風吹 曝侯友宜元旦輪調12人主因

新北市人事處昨發布12名三局處科長、主任、技正等中階官員輪調，其中包含被恩恩爸提告、時任救災救護指揮中心主任的李宇松。人事處表示因過年後異動，對於公務人員的年終、考績等福利都有影響，因此市長侯友宜決定年後再進行升官、輪調，以提升各單位主官專業能力。

新北市人事處昨發布12人異動資訊，包括經發局公司登記科長高弘儒調市場處副處長調經發局工業科長陳志賓調經發局公司登記科長、市場處副處長林俊傑調經發局工業發展科長、拆除大隊副大隊長陳敬勳調工務局使用管理科長、工務局正工程司許雅惠調工務局公寓大廈管理科長、工務局公寓大廈管理科長蔡政勳調拆除大隊副大隊長。

消防局救災救護指揮中心主任蔡志鴻調消防局緊急救護科長、新北市政府消防局危險物品管理科長羅丁仁調消防局督察室主任、消防局督察室主任林永東調消防局車輛保養中心主任、消防局緊急救護科長林士閔調消防局救災救護指揮中心主任、新北市政府消防局車輛保養中心主任李宇松調消防局危險物品管理科長、消防局技正王惠慧調消防局火災鑑識中心主任。

新北市人事處表示，因為跨年後的人事異動，將影響公務員年終、考績等各項福利因素，因此市長侯友宜排定在元旦當天進行人事異動，並希望藉由各單位中階主管的職務異動，提升單位主官專業能力，在各自專業領域發揮所長。