新北提高生育獎勵金 議員呼籲提升家長最在乎的公幼公托環境

新北市生育獎勵金政策今年1月1日起正式上路，提升補助金額為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，比往年提高1至2萬並放寬申請條件、擴大適用範圍。議員顏蔚慈呼籲市府擴充家長最在乎的公托及公幼環境，才能讓家長更有生育信心。市府表示將持續尋找合適地點增加公托公幼名額。

新北市民政局表示，往年新北市生育獎勵金為第一胎2萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元，為減輕年輕爸媽的經濟壓力並鼓勵多胎生育，今年1月1日起，新北市生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。

議員顏蔚慈表示，新北的生育補貼第一胎還是比北市少一萬，第二胎少5千，新北市府聽到民眾聲音調整生育補貼，但生育津貼無法無限擴張，北市的補貼過往會成為年輕家庭首選。而新北對於友善育兒環境還需要努力，特別是0至2歲公托及公幼，這讓很多家庭面臨工作跟育兒平衡最大困難，新北公幼資源不足市府雖有努力但讓民眾感到空喊政策，現在育兒沒辦法再依靠長輩幫忙，唯有市府育兒環境做好，才能讓家長有信心放心生育。

議員鄭宇恩表示，生育補助只是曇花一現，類似加碼一次性補助對於提高生育率幫助不大，表示北市輪狀病毒疫苗免費打、育兒津貼也比新北多1至兩千，認為計劃性的每月提供長期育兒補助才能減輕父母養育負擔。

家長則認為，一個孩子要養到至少18歲，多一、兩萬元的生育補貼根本沒差，台灣因為低薪、高房價、加班文化盛行、晚婚晚育觀念、托育資源不足、念私立幼稚園費用跟大學差不多貴、整體社會環境對幼兒不友善等，造就台灣生育率全世界最低，提高生育補貼只是治標不治本，從根本改善育兒環境才是提高生育率的治本方式。

新北教育局對於公幼表示，公立幼兒園108至113學年度已增設245班，增加6352名幼童就學機會，其中113學年度已增34班，增加收托908人。含準公共幼兒園新北平價教保服務收托總量達5萬3千人。教育局持續盤整各行政區公共化幼兒園供應量及各校招生現況，持續擴大公共化幼兒園比例。

社會局對於公托表示，新北市設有123處以上公托中心、公托人數達6200人以上，未來持續尋找合適地點應加公托名額。

民政局指出，基於北北基桃為共同生活圈，此次也調整申請條件，新生兒父或母一方設籍於新北市，且併計設籍於新北市、北市、基隆市或桃園市滿10個月以上，即符合請領資格。而在新生兒於新北市辦妥出生登記後，其出生之次日起1年內，母或父備妥國民身分證、印章及存摺影本，即可向新北市任一戶政事務所提出申請生育獎勵金。申請資格包括同性配偶親生或收養子女等。