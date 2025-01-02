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北市公寓增設電梯補助放寬條件 一年增4成6申請案

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市信義區富台社區增設電梯前。圖／北市更新處提供
北市信義區富台社區增設電梯前。圖／北市更新處提供

北市推動都更不遺餘力，除了拆除重建，整建維護也是選項。更新處2015年起推動老公寓增設電梯，且提供簡易申請補助（整維得來速－套餐B）方案，去年受理申請19案，相較前年13件，增加4成6，迄今已累計100案申請案，更為全國之冠。

更新處指出，套餐B方案為補助位在適合一般地區、整維策略地區且6樓以下無電梯的集合住宅、公寓；一般地區補助比例占工程費50%或60%、金額上限300萬元，整維策略地區補助比例占工程費80%、金額上限480萬元。

為加速推動整建維護政策，協助老公寓延長使用年限，符合高齡長者及行動不便者的生活需求，更新處去年修正增設電梯補助作業規範，首創將原申請人資格由公寓大廈管理條例所訂的管理委員會、管理負責人，放寬增加單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可以申請補助。

更新處放寬條件後，大幅增加民眾申請意願，去年一整年受理申請19案，相較前年申請13件，增加4成6，顯示市民對於老公寓增設電梯風潮正興。

增設電梯補助第100案位在信義區忠孝東路五段的富台社區內，屋齡逾30年、屋況良好，是一處常見的五層樓雙拼步登式公寓。住戶們隨著年紀增長、行動愈來愈不便，對於上下樓頗為困擾，但他們多不願搬離熟悉環境，經該社區管委會主委陳連壽與居民協調整合，成功說服鄰居參與，共同出資興建電梯。

更新處也提到，該社區公寓樓梯間前，皆有足夠空間增設電梯，一樓住戶們也願意配合拆除自有部分建築，達成增設電梯的目標；該社區預計將陸續有6棟增設電梯申請補助。

北市信義區富台社區增設電梯後。圖／北市更新處提供
北市信義區富台社區增設電梯後。圖／北市更新處提供

公寓 北市 都更 電梯

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