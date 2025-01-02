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新北庇護工場銷售可望創新高 續推春節型錄搶商機

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北庇護工場提供許多身心障礙民眾就業機會。圖／新北勞工局提供
新北庇護工場提供許多身心障礙民眾就業機會。圖／新北勞工局提供

新北市目前有25處庇護工場，提供身心障礙就業者安穩就業機會，新北市勞工局統計，2023年業績達3億7667萬元，2024統計數據截至11月已達3億3933萬元，總結算數可望突破去年。春節將至，勞工局發布新春產品型錄，涵蓋手工藝品、伴手禮、果乾、咖啡、盆栽等各式禮盒「蛇麼攏有」，搶攻春節龐大商機。

勞工局目前已輔導25家庇護工場，提供500位以上的身心障礙者工作機會，雖然一度面臨疫情考驗，但近年業績蒸蒸日上，從2019年的3億2564萬元，2022年增加到3億8759、2023年也有3億7667萬元。

勞工局表示，新北市庇護工場提供身心障礙者就業機會，更藉由精緻的產品來展現其無限潛力。每一件產品皆是庇護員工參與製作完成，融合藝術性與實用性。

本次型錄如樸樹咖啡樹林店推出的「2025好運蛇出來」禮盒，由身心障礙員工設計外盒插圖，內裝的咖啡包更是由庇護員工手工一顆顆精心揀選，細心挑出零瑕疵的咖啡豆。

而獲選為今年「新北庇護禮」的小羊苗庇護工場「暢遊時光」手帳冊禮盒，獨特的油蠟皮料，經過搓揉形成特殊印記，封面圖騰以鯨鯊本體融入新北市地方特色剪影，並由庇護員工繪製內頁圖樣，是「最有溫度的筆記本」。

另有愛不囉嗦手作體驗館推出「擁抱幸福」手工餅乾禮盒，讓您品嚐美味的同時，也擁抱了新春團聚的幸福時刻。

勞工局說，歡迎社會企業導入資源，提供身障就業者一個更舒適、安全的工作環境，在落實身障公益的同時，實現環境公義的價值。新春佳節之際，讓一起用行動傳遞愛與關懷，詳情可上蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或搜尋「新北勞動雲/服務資訊/身心障礙就業輔導/庇護就業」點選「2025新北市庇護工場新春產品DM」。

勞工局說，今年仍會結合民間團體推動庇護工場設立。

勞工局 庇護工場

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