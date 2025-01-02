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跨年＋阿妹開唱 東區樂喊人潮爆！商業處估：消費衝22億

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕，昨晚許多民眾聚集在忠孝東路、基隆路口觀賞煙火。記者曾原信／攝影
台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕，昨晚許多民眾聚集在忠孝東路、基隆路口觀賞煙火。記者曾原信／攝影

台北大巨蛋在2024年12月迎來樂壇天王周杰倫、天后張惠妹開唱，特別是張惠妹最終場演唱會選在跨年夜，對於東區商圈業績更是錦上添花。里長直呼，人潮多到無法估量，來不及統計業績。北市商業處以周杰倫演唱會推估，至少消費22億元9000萬元以上，於東區消費約1億7000萬元。

東區光武里長韓修和直言，跨年場的張惠妹演唱會「人潮多到無法估量！」跟幾個火鍋店、餐飲業者談，訂單幾乎接到跨年之後1月1日凌晨2點多到3點，完全來不及統計業績。

韓修和表示，張惠妹演唱會帶來的經濟效益更是驚人，從第一場演唱會開始，至少就有4成5到5成的人潮，一路到跨年夜當天直接無法估計，尤其東區6到7成為餐飲業者，看完演唱會的粉絲就會入內消費，不少店家反映，一個禮拜前餐廳都已預約額滿，就連大安路上的手搖店也開業到凌晨2、3點。

韓修和評估，東區業績再創新高的主要原因是沒有連假，因此雙北市的年輕人都會留在台北跨年，業者們也都會特別備好加倍量能。另外，則是歸功於封街，他說，首次封街到敦化南路，很多遊客都會在忠孝復興開始下車，「跨年當天下午5、6點就很明顯，從4號出口一直出來。」

「演唱會經濟和體育賽事還是有點不同。」韓修和說，從周杰倫到張惠妹來看，經濟效益擴及到餐飲以外的產業，且演唱會6成多為女性及年輕人，敢於消費，而體育賽事多著重在餐飲，消費族群又是家庭客為主。

韓修和說，大巨蛋地下街同樣有感，只要舉辦演唱會業績至少多出3成。因此更期待今年整年度的大巨蛋體育賽事或演唱會，有可能創下業績人潮新高。不過，他也擔心，未來是否會有阿妹條款出現，恐會對業績嚴重打擊。

另外，統領商圈暨社區發展協會總幹事溫志維也說，今年跨年加上張惠妹演唱會加成下，人潮湧入明顯，「以往體育賽事是在晚上，民眾可能趕著下班，買個便餐帶進去吃，但演唱會尤其12月31日這天，很多人是提早下班聚餐，外溢效果更劇。」

台北市商業處表示，針對周杰倫「嘉年華」演唱會調查，平均每人消費（含住宿、交通、餐飲、購物、娛樂、門票等）約1萬1475元，其中每人於東區商圈消費約885元，如張惠妹5場台北大巨蛋演唱會約吸引20萬人到場欣賞，推估將帶來消費22億元9000萬元以上，於東區消費約1億7000萬元。

商業處表示，市府也串聯大巨蛋張惠妹演唱會派發商圈夜市現金券，提醒已經登錄票券的粉絲朋友記得查看台北通票券夾，於1月19日前至超過500間以上商圈夜市特約店家使用，也可憑票根至特約店家享相關優惠，歡迎多加利用。

台北101跨年晚會，人潮逐漸湧現。記者陳正興／攝影
台北101跨年晚會，人潮逐漸湧現。記者陳正興／攝影

東區 業績 演唱會 跨年

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