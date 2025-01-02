2025新北好年味活動將登場 年貨大街、遊河活動輪番上陣

1月底就要過年，新北市經發局將舉辦「2025新北好年味」系列活動，於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動輪番上陣，包含免費遊河活動、小龍迎春圍爐宴，還有集結新北美食及伴手禮的年貨市集及消費抽限量船票等，新年期間還有迎財神與百人搖元宵。

今年新北年貨市集將於1月18至19日，每日11點至18點於空軍三重一村開賣，由新北嚴選及市場等20家業者一起共襄盛舉，另於市集任兩個店家消費，憑發票或收據到即可到大會服務台參加抽獎，獎品包含期間限定水陸小旅行等。

另，為了讓民眾能感受到更濃厚的年節氛圍，經發局與新北嚴選美食店家推出「小龍迎春圍爐宴」，於明（3）日中午12時線上開賣，特價3999元就能享用，包含大姊の店-闔家團圓筍絲蹄膀、阿城鵝肉-煙燻黃金鵝、淡水紅樓中餐廳-金磚XO蘿蔔糕、湘川餐廳-醰中仙醉酒蝦、白金花園酒店-黃金流沙喜洋洋等，價值超過8000元的團圓年菜，數量有限。

同時為拓展藍色公路，活化忠孝碼頭功能，1月17日至19日推出現限量免費航班，邀請民眾坐船遊河辦年貨，只要在KKTIX線上報名，可於指定時間前往忠孝碼頭或大稻埕碼頭，往來雙北採辦年貨。另1月17日至19日、1月24日至26日還有限定的夜間遊河航班。

此外，1月25日起至2月2日，空軍三重一村推出「一村有年味」活動，每日安排豐富多元的節慶活動，包括新春走秀、二手市集、寫春聯、迎財神、年味市集及百人搖元宵等，天天都精彩，讓民眾享受年味氛圍。

新北市經發局長盛筱蓉表示，今年透過跨機關及公私資源整合，攜手文化局、高灘處及空軍三重一村等單位，以眷村年味及歲末圍爐為主題推出系列活動，邀請2024新北嚴選業者及市場名攤等商家，一起推出新北年貨市集，提供南來北往的民眾更多年節商品選項。