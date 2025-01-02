世壯運田徑、自由車公路賽加開名額 田徑公路完賽可優先報台北馬拉松

雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，包含游泳、羽球一般項目、輕艇馬拉松項目、網球休閒單打男子30+組等皆已額滿，體育局表示，先前已額滿田徑、自由車公路賽，民眾反應熱烈，將在加開名額，7日下午開放報名。

今天下午2時將在加開報名項目，包含射箭、田徑（公路賽）、水上運動（跳水、水球、公開水域）、羽球（帕拉）、棒壘球、籃球、法式滾球、自由車（場地賽）、輕艇（競速、激流標杆、輕艇水球、龍舟）、運動舞蹈等多種項目。

體育局表示，先前已額滿的田徑（田徑）及自由車（公路賽），應民眾熱烈反應，7日下午2時加開報名名額，田徑部分加開國內、外各996人次、自由車公路賽加開302人次，報名截至2月17日，歡迎民眾把握機會。

體育局說，2025雙北世壯運賽會籌備後期，許多賽會服務更已安排到位，包括規畫24條接駁車路線，供選手來往比賽會場更便捷，為鼓勵每位熱愛馬拉松的熱血跑者參加世壯運田徑公路賽，特別提供世壯運田徑公路賽完賽跑者，優先享有免抽籤登記「2025台北馬拉松」全馬組、半馬組賽，各保留2000名額。

體育局表示，賽會期間5月10日至5月31日只要憑認證卡，即可至雙北26座運動中心免費使用健身房及游泳池，其他還有包括台北市立動物園、台北市立天文館、台北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、黃金博物館等近50座場館也提供相關入場優惠，選手在享受比賽同時，也能來場深度文化之旅。