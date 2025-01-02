快訊

月薪可達12萬 普通人也能成為減碳英雄「碳盤查專家」

不敗女王順風順水？盧秀燕自比梅花：我一路在野

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運田徑、自由車公路賽加開名額 田徑公路完賽可優先報台北馬拉松

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，體育局表示，先前已額滿田徑、自由車公路賽，民眾反應熱烈，將在加開名額，7日下午開放報名。圖／北市體育局提供
雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，體育局表示，先前已額滿田徑、自由車公路賽，民眾反應熱烈，將在加開名額，7日下午開放報名。圖／北市體育局提供

雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，包含游泳、羽球一般項目、輕艇馬拉松項目、網球休閒單打男子30+組等皆已額滿，體育局表示，先前已額滿田徑自由車公路賽，民眾反應熱烈，將在加開名額，7日下午開放報名。

今天下午2時將在加開報名項目，包含射箭、田徑（公路賽）、水上運動（跳水、水球、公開水域）、羽球（帕拉）、棒壘球、籃球、法式滾球、自由車（場地賽）、輕艇（競速、激流標杆、輕艇水球、龍舟）、運動舞蹈等多種項目。

體育局表示，先前已額滿的田徑（田徑）及自由車（公路賽），應民眾熱烈反應，7日下午2時加開報名名額，田徑部分加開國內、外各996人次、自由車公路賽加開302人次，報名截至2月17日，歡迎民眾把握機會。

體育局說，2025雙北世壯運賽會籌備後期，許多賽會服務更已安排到位，包括規畫24條接駁車路線，供選手來往比賽會場更便捷，為鼓勵每位熱愛馬拉松的熱血跑者參加世壯運田徑公路賽，特別提供世壯運田徑公路賽完賽跑者，優先享有免抽籤登記「2025台北馬拉松」全馬組、半馬組賽，各保留2000名額。

體育局表示，賽會期間5月10日至5月31日只要憑認證卡，即可至雙北26座運動中心免費使用健身房及游泳池，其他還有包括台北市立動物園、台北市立天文館、台北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、黃金博物館等近50座場館也提供相關入場優惠，選手在享受比賽同時，也能來場深度文化之旅。

世壯運 田徑 自由車 馬拉松 體育

延伸閱讀

中籤率低… 馬拉松在中國愈跑愈貴 1名額炒到2200人民幣

逆風飛翔！世界中學生運動會奪金 輔中朱婕瑀錄取台大

田徑／運動向下扎根 兒童計時排名賽今大同高中登場

田徑／榮譽理事長蔡辰威帶隊 兩岸田協簽訂交流與合作備忘錄

相關新聞

世壯運田徑、自由車公路賽加開名額 田徑公路完賽可優先報台北馬拉松

雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，包含游泳、羽球一般項目、輕艇馬拉松項目、網球休閒單打男子30+組等皆已額滿，...

北捷跨年運量312.7萬人次 疫後新高

北市跨年晚會與天后張惠妹在台北大巨蛋的跨年演唱會落幕，吸引超過22萬人流，北捷統計從前天上午6時至昨上午6時，系統總運量...

十三行博物館新推2款遊戲機 不只考驗手眼協調也要動腦

新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台，邀請各路動腦高手、反應奇才來挑戰，...

2025新北好年味活動將登場 年貨大街、遊河活動輪番上陣

1月底就要過年，新北市經發局將舉辦「2025新北好年味」系列活動，於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動...

北市12年來送出3千件再生家具 今年新增兩大贈送對象

農曆春節將至，不少民眾紛紛除舊布新換購家具，北市環保局持續推動再生家具援贈計畫，不只原適用的原住民、低收入戶及中低收入戶...

整合公私地 新北擬推街廓型都更

新北逾30年建物超過75萬戶，推動過程常面臨產權複雜、整合意見分歧等而卡關，國家住都中心和新北城鄉局合作，擬在土城樂利段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。