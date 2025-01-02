十三行博物館新推2款遊戲機 不只考驗手眼協調也要動腦

新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台，邀請各路動腦高手、反應奇才來挑戰，探索考古文化。此外，挑戰成功的玩家還能獲得博物館準備的文創好禮。

十三行博物館指出，撞見新北考古遺址以彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市各大考古遺址故事，每個球洞都代表著一個重要的歷史現場，從國定大坌坑考古遺址，到見證台灣金屬器時代十三行考古遺址，以及展現史前文化多樣性的市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等，等待玩家來一探究竟。

而另一款考古腦筋急轉彎，則是一場考驗手眼協調、耐心與平衡，極具挑戰的軌道球遊戲。遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須維持平衡、精準判斷，才能順利通過「工程規劃」、「發現遺址」、「調查停工」和「共生互利」四大關卡，體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡。

十三行博物館館長羅珮瑄說，兩款互動遊戲機台不僅饒富趣味，蘊含豐富教育意義。遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中，自然而然地培養專注力、反應力和解決問題的能力，適合親子同樂，讓大小朋友在互動中學習，且挑戰成功的玩家還能獲得博物館準備的文創好禮。