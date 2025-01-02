快訊

AI企業崛起 雷軍挖人才點燃車市下半場戰局

月薪可達12萬 普通人也能成為減碳英雄「碳盤查專家」

不敗女王順風順水？盧秀燕自比梅花：我一路在野

十三行博物館新推2款遊戲機 不只考驗手眼協調也要動腦

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台。圖／新北市立十三行博物館提供
新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台。圖／新北市立十三行博物館提供

新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台，邀請各路動腦高手、反應奇才來挑戰，探索考古文化。此外，挑戰成功的玩家還能獲得博物館準備的文創好禮。

十三行博物館指出，撞見新北考古遺址以彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市各大考古遺址故事，每個球洞都代表著一個重要的歷史現場，從國定大坌坑考古遺址，到見證台灣金屬器時代十三行考古遺址，以及展現史前文化多樣性的市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等，等待玩家來一探究竟。

而另一款考古腦筋急轉彎，則是一場考驗手眼協調、耐心與平衡，極具挑戰的軌道球遊戲。遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須維持平衡、精準判斷，才能順利通過「工程規劃」、「發現遺址」、「調查停工」和「共生互利」四大關卡，體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡。

十三行博物館館長羅珮瑄說，兩款互動遊戲機台不僅饒富趣味，蘊含豐富教育意義。遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中，自然而然地培養專注力、反應力和解決問題的能力，適合親子同樂，讓大小朋友在互動中學習，且挑戰成功的玩家還能獲得博物館準備的文創好禮。

新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台。圖／新北市立十三行博物館提供
新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台。圖／新北市立十三行博物館提供

十三行 博物館 文創 考古 遺址

延伸閱讀

001號你怎麼在這？《魷魚遊戲2》李秉憲7年前熱舞影片被考古 合體江南大叔PSY零包袱

深海考古船「探索三號」來了 能雙向破冰 闖極區沒問題

墾丁國家公園成立41周年 新書發表一窺史前人類生活

太空垃圾是遺產？ 「行星考古」新領域

相關新聞

世壯運田徑、自由車公路賽加開名額 田徑公路完賽可優先報台北馬拉松

雙北市壯運將於5月登場，目前報名已陸續展開，包含游泳、羽球一般項目、輕艇馬拉松項目、網球休閒單打男子30+組等皆已額滿，...

北捷跨年運量312.7萬人次 疫後新高

北市跨年晚會與天后張惠妹在台北大巨蛋的跨年演唱會落幕，吸引超過22萬人流，北捷統計從前天上午6時至昨上午6時，系統總運量...

十三行博物館新推2款遊戲機 不只考驗手眼協調也要動腦

新北市立十三行博物館推出全新「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款互動遊戲機台，邀請各路動腦高手、反應奇才來挑戰，...

2025新北好年味活動將登場 年貨大街、遊河活動輪番上陣

1月底就要過年，新北市經發局將舉辦「2025新北好年味」系列活動，於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動...

北市12年來送出3千件再生家具 今年新增兩大贈送對象

農曆春節將至，不少民眾紛紛除舊布新換購家具，北市環保局持續推動再生家具援贈計畫，不只原適用的原住民、低收入戶及中低收入戶...

整合公私地 新北擬推街廓型都更

新北逾30年建物超過75萬戶，推動過程常面臨產權複雜、整合意見分歧等而卡關，國家住都中心和新北城鄉局合作，擬在土城樂利段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。