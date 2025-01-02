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北市12年來送出3千件再生家具 今年新增兩大贈送對象

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局再生家具援贈計畫，今年新增經北市社會局列冊「獨居老人」、參與北市資收關懷計畫「資收個體戶」兩大對象。圖／北市環保局提供
北市環保局再生家具援贈計畫，今年新增經北市社會局列冊「獨居老人」、參與北市資收關懷計畫「資收個體戶」兩大對象。圖／北市環保局提供

農曆春節將至，不少民眾紛紛除舊布新換購家具，北市環保局持續推動再生家具援贈計畫，不只原適用的原住民、低收入戶及中低收入戶等對象，今年新增經北市社會局列冊「獨居老人」、參與北市資收關懷計畫「資收個體戶」兩大對象，即日起至10月31日開放申請。

環保局2013年起推動「再生家具．讓愛永續」援贈計畫，接軌社福單位，與社工協力配合，直至去年擴大服務網絡，包含入住社宅、中途居家安置的低收入戶家庭等，12年來已贈送986戶家庭、3413件再生家具。

例如羅先生與林先生去年申請入住社宅，經濟無餘裕再添購家具，經社工協助向環保局申請，在環保局了解生活空間及起居需求，挑選桌椅、床組、斗櫃等家具，讓他們短時間享有一個舒適的家。

環保局表示，響應國際永續發展趨勢兼顧環境、社會經濟發展，今年將援贈對象擴大至「獨居老人」及「資收個體戶」，在再生家具來源越來越緊縮的當下，拍賣營銷之餘，盼能更有效運用資源，聚焦弱勢家戶需求，改善其居家生活品質。

該計畫如今適用對象為原住民、身心障礙、低收入戶、中低收入戶、特殊境遇、獨居老人及資收個體戶等身分的家庭，每戶最多可申請6件再生家具，包含腳踏車、木製桌椅、木製衣櫃或書櫃等。

環保局提醒，有需求者即日起至10月31日向環保局申請，或由原民會、社會局、各區行政中心、都發局等協助代轉向環保局提出申請，須備妥新式戶口名簿含詳細記事或最近3個月電子戶籍謄本影本，並提供相關身分證明文件，獨居老人資格由社會局協助認定、資收個體戶由環保局列冊管理。

環保局受理申請案後，挑選、媒合、修繕至送達的作業期間需2個月至5個月不等。

北市環保局人員將再生家具送給申請援贈計畫的弱勢家庭。圖／北市環保局提供
北市環保局人員將再生家具送給申請援贈計畫的弱勢家庭。圖／北市環保局提供

低收入戶 獨居老人 環保局

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