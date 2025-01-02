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北捷跨年運量312.7萬人次 疫後新高

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北報導
台北捷運跨年運量破疫情新高系統總運量為312.7萬餘人次，圖為國父紀念館站撤場人潮，跨年及張惠妹大巨蛋演唱會人潮混在一起，考驗北捷分流能力。記者曾原信／攝影
台北捷運跨年運量破疫情新高系統總運量為312.7萬餘人次，圖為國父紀念館站撤場人潮，跨年及張惠妹大巨蛋演唱會人潮混在一起，考驗北捷分流能力。記者曾原信／攝影

北市跨年晚會與天后張惠妹在台北大巨蛋的跨年演唱會落幕，吸引超過22萬人流，北捷統計從前天上午6時至昨上午6時，系統總運量為312.7萬餘人次創疫情以來新高，人潮有效分流，凌晨2時10分完成跨年疏運。

北捷循例連續42小時營運不收班，板南線最短班距為2至3分鐘等措施，也首度推出散場至南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車，可享當趟車資免費優惠。根據統計，南京三民站與台北小巨蛋站兩站增加2.7萬人次，較去年增加2.1萬人次，達到分線、分流目的。

北捷表示，共投入約2800位服務人力加入疏運行列，還有「潮天團」，在車站人潮管制時唱歌、講笑話，贈送神秘小禮物，用輕鬆趣味的方式紓緩旅客等候情緒。

環保局表示，今年跨年活動共清運1般垃圾15.9公噸，資源回收9.3公噸，也告發亂丟菸蒂等違規行為9件，迅速恢復市容。

不過，跨年晚會也出現插曲，舞台旁的轉播螢幕放映大陸央視的跨年晚會，觀傳局將究責。承包的聯利媒體公司聲明指出，因備援筆記型電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播非本次活動內容，深感歉意，未來加強督導。

邁入22年北市元旦健走活動昨在圓山花博廣場登場，吸引萬人響應，來自台中、民國11年出生的百歲人瑞林友茂，已是連續第8年北上參加。

林友茂表示，他的綽號「台灣老頑童」，每年都給自己一個目標，要到台北參加健走，他也將報名2025年雙北世界運動會羽球項目，讓大家看到長者活躍的能力。

北捷 跨年晚會

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北捷總運量逾300萬創疫情新高 引導綠線有效分流散場人潮

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