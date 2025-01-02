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新北電動機車補助 單筆最高3萬5600元

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市環保局昨公布電動機車補助方案，除汰舊1至5期燃油機車可獲得最高1萬元基本補助外，還推出限額「早鳥」及「雙汰舊」補助，可再補貼9000及6000元；若再加上經濟部7000元補助，及環境部淘汰車齡10年以上燃油機車提供的3300元獎勵金等，單筆申請電動機車最高可領3萬5600元。

環保局表示，汰舊1至5期燃油機車換購電動機車，可獲得最高1萬元的基本補助，還可申請早鳥加碼補助9000元，以及雙汰舊加碼補助6000元。經濟部針對電動機車另提供每輛最高7000元補助，環境部則針對淘汰車齡10年以上的燃油機車提供獎勵金，每輛3300元；若一次報廢2輛老舊機車並申請雙汰舊方案，環境部車體回收獎勵金可再獲300元。

環保局長程大維表示，新北去年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數、成長率及電動機車設籍數均為六都第一，但燃油機車數量仍高居全國各縣市之冠，希望強化誘因推動運具電動化，預估可減少5萬輛老舊燃油機車，電動機車由11萬提升至13萬輛。申請補助須為新北市民且購買時已設籍滿1年。

基隆則加強取締改裝機車，查獲機車使用非原型式排氣管，且未完成變更登記，以及未使用環境部噪音管制認證之排氣管以致妨害安寧者，依據噪音管制法開罰6000到3萬元，將以1萬2000元起跳；警方另依道路交通管理處罰條例，可處900到1800元罰緩，違規者最高可能被罰1萬3800元。

環境部 電動機車

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