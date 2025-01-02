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新北元旦升旗健走 4千人響應

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北今年元旦升旗移師新店碧潭風景區結合健走活動，吸引超過4000名親子齊聚，新北市長侯友宜（前排中）與民眾同樂。記者李成蔭／攝影
新北今年元旦升旗移師新店碧潭風景區結合健走活動，吸引超過4000名親子齊聚，新北市長侯友宜（前排中）與民眾同樂。記者李成蔭／攝影

新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜表示，自己的新年心願是「團結台灣」、「團結中華民國」，盼國家用和諧、合作「雙和」，找到進步的方向。

升旗典禮由三軍儀隊退伍弟兄協會操槍表演開始，隨後眾人在新店安康高中空手道選手張立宏、郭恩瑜及世壯運吉祥物壯寶、民政局吉祥物平安虎領唱齊唱國歌。會後沿著碧潭水岸展開健走，沿路行經碧潭堰、親情寵物公園及夢遊天地兒童遊戲場等景點。

侯友宜表示，在新北的新店「雙新」升旗非常感動，而隔壁就是「雙和」；「中華民國是我們的國家、台灣是咱的厝」，國家跟厝黏在一起，雖然有不同的聲音，但大家都是希望國家進步，只要彼此包容，在新年朝和諧、合諧的「雙和」方向團結一致，國家就能進步。

侯友宜也說，新店碧潭堰找回生態、陽光運動公園全齡共融化，各種建設到位吸引民眾進駐，新北也更不一樣，三鶯輕軌、淡江大橋、新北美術館都將在2025年實現，市府也會努力讓新北在新的一年朝向新的里程碑。

民政局長林耀長表示，新北市首次將元旦升旗結合健走，並與知名卡通「救援小英雄波力Poli」合作，打造童趣嘉年華，藉由熱門角色精采唱跳展現不畏艱難、守護家園形象，勉勵民眾面對挑戰勇往直前。

元旦升旗 碧潭

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