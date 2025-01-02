里鄰調整被廢里 想到市府抗議

新北市城鄉差距大，大小里人口服務量能差238倍，民政局啟動里鄰編組調整，地方說明會已完成，預計2月送市政會議再送議會審查。合併里數最多的瑞芳區部分里長直言，被廢里「心很痛」、「真心換絕情」，不排除到市府拉白布條抗議。

2021年議會通過「新北市里鄰編組調整自治條例」，經各區公所調整通盤檢討，共有5行政區送案，全市由1032里調整為1028里，其中瑞芳區減少6里，整併里別為光復里及弓橋里、碩仁及猴硐里、崇文里及福住里、瓜山里及新山里、石山里及銅山里、濂新里及南雅里，平均一里落在500人，地方爭議聲浪四起。

瑞芳區里長反彈激烈，碩仁里長林富萬直言，區公所蠻橫無理，會議紀錄要被併里里長反映意見都沒被採納，他跟市長侯友宜認識20、30年，找不到人傳達心聲，質疑套好招要硬幹。

「心很痛」光復里長周晉億說，政府不重視偏鄉，很多基礎建設、里民照顧都要靠里長用雙腳挨家挨戶服務，如今一個計畫就要把里廢掉，真心換絕情，不排除到市府抗議。

新北市議員林裔綺表示，里鄰檢討要一次檢討到位，只針對瑞芳區很不公平，至少可採落日條款，設定調整時間，不急於這2年完成。

民政局回應，市府通盤檢討，以實地調查、人口密度及面積等客觀數據，經專業評估提出方案，辦理多場次說明會與地方溝通，並以地方建設需求為考量，不會因調整而減少經費。