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整合公私地 新北擬推街廓型都更

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
閒置國有地與老舊私人公寓，國家住都中心盼整合，打造完整街廓型都更及開放空間。記者李成蔭／攝影
閒置國有地與老舊私人公寓，國家住都中心盼整合，打造完整街廓型都更及開放空間。記者李成蔭／攝影

新北逾30年建物超過75萬戶，推動過程常面臨產權複雜、整合意見分歧等而卡關，國家住都中心和新北城鄉局合作，擬在土城樂利段等五處大範圍都更，盼以國有地整合周邊私有地做街廓型都更。民代直指與私有地分潤是關鍵；學者提醒與地主要做好溝通與協商。

國家住都中心綜合業務部主任林啟賢說，藉由整合開發打造完整街廓型都更，開發國有地的同時，也幫居民老屋更新，並規畫更多如商業、公托、公設等空間，將周邊民眾需求納入，打造開放區域與周邊居民共好。

林啟賢指出，已規畫新店明德段、新店安德段、中和莊敬段、土城樂利段五處地區，共計11.1公頃。樂利段今年就能請新北畫定策略性地區，做好相關前置作業，其他處也陸續進行；新店明德段因為涉及多處私有地及市場攤商等問題，還待積極克服。

新北都更處副處長李擇仁指出，如果由國家住都中心整合，新北可協助畫定更新地區，共創雙贏。

新店民眾表示，閒置國有地常髒亂堆垃圾相當可惜，若能整體規畫有更多機能會支持。立委羅明才表示，國有閒置土地不能只圍圍籬疏於管理，盼整體規畫活化利用。

新北市議員陳儀君表示，街廓型都更格局大，政府出手也較能取得信任，希望多聽民眾需求。市議員陳永福樂觀其成，但相關與私有地分潤恐成挑戰，政府一定要整合好地方需求。

政大地政系教授孫振義提醒，溝通過程很重要，若有不想納入的地主就會回到一般都更，屆時是要剔除或地方代為拆除都成挑戰，要做好溝通與協商，當中涉及新北建築及市容、市場或攤商等，新北城鄉局、市場處等相關單位應發揮協調角色。

溝通 都更

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