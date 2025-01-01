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新北板橋空品區啟動 5年以上燃油機車小心受罰

中央社／ 新北1日電
機車騎士情境示意圖。圖／Ingimage
機車騎士情境示意圖。圖／Ingimage

機車族要注意了，新北市板橋雙子星空氣品質維護區，今天啟動；出廠滿5年以上燃油機車，行經空品維護區時，將透過車牌辨識系統篩選出未定期檢驗機車，予以處罰。

市府環境保護局說，「板橋雙子星空氣品質維護區」已預先公告1年，今天正式啟動，空維管制範圍包括捷運府中站至捷運新埔站之間，周邊區域。

空氣品質維護科科長蔡旻憬接受中央社記者電訪表示，雖管制區巷弄多，但為了偵測違規車輛，已在主要幹道增設10處車輛辨識系統，全時段管制，並透過與「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」連線，篩檢出沒有定檢的機車。

他說，出廠滿5年以上機車，應每年實施排放空氣污染物定期檢驗1次，檢驗期限為行車執照原發照月份前後1個月間。逾期未檢驗者，可處新台幣500元罰鍰；逾期6個月仍未定檢者，可再處3000元罰鍰，最重得移送監理機關註銷車牌。

新北市機車設籍數有220萬餘輛，蔡旻憬說，新北約有600家機車排氣定檢站，去年定檢率約8成。

環保局表示，禁止未取得合格排煙檢的管制對象進入空維區，除未定檢的5年以上燃油機車外，也管制包括出廠3年以上柴油大客（貨）車、分階段管理的柴油小貨車、及柴油引擎施工機具。

上述違反者，將依空氣污染防制法第76條第2項規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上，6萬元以下罰鍰，並得令其改善，得按次處罰至改善為止。

另外，若新北市空氣品質惡化警告達中級預警時，空維區將依規定，對違規排放的管制目標加重處罰，以防止進一步加劇空氣污染。環保局籲所有車主，應定期落實車輛保養及排煙檢測，以免傷荷包。

新北 機車族 環保局 空氣品質

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