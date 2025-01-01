新北2025預計3波社宅招租 鼓勵青年家庭育兒「2新措施上路」

新北持續發展，也吸引不少年輕家庭移入，為減輕育兒家庭的居住負擔並提供更穩定的生活環境，新北城鄉局近日推兩項針對育兒家庭的社宅新政策，包含「育兒家庭入住優先戶保障措施」及「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並從今起實施。

城鄉局說明，由於育有2名以上未成年子女的家庭已納入住宅法優先戶範圍，市府決定於社會住宅招租比例中匡列10%名額，提供育有2名以上子女家庭申請。其申請將採抽籤制，不受積分排序影響，若未中籤，則納入剩餘30%優先戶名額中，再參與評分排序，希望可以鼓勵生育，並落實照顧年輕家庭安居新北。

接下來2年招租1500餘戶即可受惠，至少保障150個育兒家庭入住社宅，加上去年已實施的「社宅加籤措施」，總計共有1600戶的一般戶名額供育兒家庭提高2倍中籤機率。

城鄉局提到，為考量社宅住戶學齡子女之在地就學，減少育兒家庭因租期屆滿所帶來的生活不穩定性，市府將為育有兩名以上未成年子女家庭，且子女已分發至新北社宅所在學區小學的一般戶家庭，提供租期延長保障，不論新舊戶皆可憑在學證明申請續約，最多可將租期延長至12年，以照顧社宅住戶孩童成長就學需求。該政策針對新招租入住及新續約共45處社宅的住戶皆可適用。