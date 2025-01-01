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北市元旦健走近萬人參與 百歲人瑞北上「連走8年」再拚世壯運
已邁入22年北市元旦健走活動今天在圓山花博廣場登場，吸引近萬人到場共同響應，其中最為特別就是來自台中、民國11年次百歲人瑞林友茂，今年已是連續第8年北上參加，林表示這是給自己目標每年一定都要大步向前，今年更已報名雙北世壯運羽球項目，正積極準備，盼大家能看到長者熱情活力。
「元旦萬步走，新年好彩頭」元旦健走活動今年已邁入第25年，今年主題「健康走猴快樂」以台灣獼猴為元素搭配健走設計而成主視覺，因「猴」發音近似「好」，意涵元旦健走「好」健康、「好」快樂，吸引近1萬人齊聚圓山花博廣場，新的一年一起大步向前。
民國11年出生的百歲人瑞林友茂，今年已是第8年特定到台北參與健走活動，林表示，他的綽號台灣老頑童，雖然家住台中但每年都給自己一個目標，要到台北來參與健走活動，每天也有定期運動，讓血液更加循環，維持身體機能，他也將報名2025年雙北世界運動會羽球項目，也正訓練體力，盼讓大家看到長者活躍的行動能力。
副市長林奕華今天出席活動也表示，元旦健走已是迎新年招牌活動，尤其健走適合任何年齡層，更能使心情愉快，獲得身心都健康功效，盼參與這以運動開啟新的一年，「把健康當作送給自己最棒的新年禮物。」
體育局表示，今年健走路線從花博廣場出發後，經過美術公園、新生公園、夢想館、林安泰古厝後進入大佳河濱公園，於大直橋折返經過舊兒育中心旁，再返回廣場，距離約7公里、1萬步，主辦單位更邀請前立法院長王金平擔任活動代言人，盼民眾能透過健走讓自己及家人一整年平安快樂。
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