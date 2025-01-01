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北市跨年螢幕竟轉播央視節目？工作人員疏失造成…陸委會：極為不妥

中央社／ 台北1日電
「2025年台北最High新年城」跨年晚會落幕。聯合報記者／楊正海 攝影
「2025年台北最High新年城」跨年晚會落幕。聯合報記者／楊正海 攝影

北市政府跨年晚會散場後，民眾發現竟有1幅大螢幕轉播中國大陸央視節目內容。陸委會表示，極為不妥，相關單位應負起責任，切實道歉檢討。

有民眾今天凌晨路過剛結束不久的台北市政府跨年晚會現場，竟然看到1幅大螢幕播放中國大陸央視節目內容，現場還有許多民眾、年輕人聚集，質疑台北市政府播放這些畫面有何用意。

大陸委員會（陸委會）1日透過書面表示，台北市政府大型晚會播放中共黨媒節目，這個舉動與先前台中市入伍專車播放中共宣傳片一樣，都是極為不妥，相關單位應負起責任，切實道歉檢討。

台北市政府觀光傳播局說明，經與跨年晚會承辦廠商TVBS聯利媒體股份有限公司了解，這是工作人員嚴重疏失，觀傳局將依契約規定處置究責。

TVBS道歉聲明表示，跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路1幅外區螢幕由於連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦，電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非活動的內容，對此深感歉意。

TVBS 中共 北市 央視 跨年晚會 陸委會

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