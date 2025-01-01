快訊

華航首批「女性褲裝制服」今亮相 空姐讚：優雅端莊又俐落

尹錫悅完蛋了？南韓最新民調曝 七成民眾支持彈劾、過半認為觸犯內亂罪

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

花蓮愛心計程車解決行的不便 新年增647輛車服務

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣擴大愛心計程車數量，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，降低長者與身心障礙者出門的不便。本報資料照片
花蓮縣擴大愛心計程車數量，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，降低長者與身心障礙者出門的不便。本報資料照片

花蓮長者與身心障礙者約有7萬人，占縣內人口24％，縣府補助敬老愛心計程車，自去年開始補助65歲以上長者搭乘，超過35萬人受惠。為讓交通網絡更完善，縣府社會處甄選10家計程車行、共647輛計程車服務，今天正式簽約，降低長者與身心障礙者出門的不便。

縣長徐榛蔚表示，截至去年9月，縣內長者及身心障礙者計7萬7275人、占比有24.46％，考量其不便駕車，或無其他家屬接送等，影響就醫、社會參與等權利，今天起與10家計程車行（隊）簽約，減輕的交通經濟負擔，落實保障大家對「行」的無障礙基本權益。

社會處表示，花蓮受限於狹長地形緣故，在交通網絡的布建上不容易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源，更是窒礙難行，為加強資源可及性與可近性，甄選10家計程車行（隊）接續服務長者及身心障礙朋友，補足大眾運輸工具及復康巴士的不足之處。

民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜1或2吋的2張相片、身分證或身心障礙證明，至各戶政事務所臨櫃辦理，另敬老愛心計程車的補助，每趟70％每月1000點，當月點數未用完即失效，已設定每月自動存入敬老愛心卡中，只需於搭車前至各大連鎖便利商店儲值足夠30%車資自付額，下車時直接刷敬老愛心卡付費即可享有車資優惠。

另外，社會處提醒，依規定敬老愛心卡「限本人使用」，若經查獲非本人使用，輕則收回卡片停止申請、重則面臨相關相關法律責任，請勿以身試法。其他詳細資訊請洽社會處官網（https://reurl.cc/OG1pvv）查詢。

愛心 計程車 車行

延伸閱讀

北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

雲層厚 花蓮、台東元旦曙光未現

2025年首震！花蓮凌晨2:52發生規模4.4地震 6縣市有感

花蓮豐濱鄉發兒童生日禮金 4年152人受惠

相關新聞

北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，從忠孝敦化到西門町喊價12...

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，但有民眾發現晚會結束後，舞台旁的轉播螢幕放映大陸央視的跨年晚會。台北...

新北電動機車補助方案出爐 最高補助3萬5600元

新北環保局今日公布114年電動機車補助方案，汰舊1至5期燃油機車可獲得最高1萬元基本補助外，還推出限額「早鳥」及「雙汰舊...

花蓮愛心計程車解決行的不便 新年增647輛車服務

花蓮長者與身心障礙者約有7萬人，占縣內人口24％，縣府補助敬老愛心計程車，自去年開始補助65歲以上長者搭乘，超過35萬人...

新北元旦升旗首度結合健走 4000人湧碧潭齊走熱鬧非凡

新北元旦升旗今年移師新店碧潭風景區，並首度結合健走，吸引超過4000位親子齊聚。新北市長侯友宜表示，自己的新年心願是「團...

北市跨年螢幕播放「央視頻道」 TVBS道歉、市府將究責

台北市跨年晚會遭民眾發現，有1幅大螢幕在散場時竟播放中國央視頻道，質疑用意。市府表示，此為嚴重疏失，將究責；承辦廠商說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。