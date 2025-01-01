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北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，公運處表示，司機行為已觸法若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，公運處表示，司機行為已觸法若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。示意圖。圖／聯合報系資料照

台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，從忠孝敦化到西門町喊價1200元，民眾氣憤錄影。公運處表示，司機行為已觸法，將約談當事人若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。

昨天跨年晚會加上張惠妹大巨蛋演唱會，信義區周邊吸引22萬人潮，散場除了搭大眾運輸工具外，有不少民眾叫Uber或攔計程車返家，不過有民眾爆料，跨年要攔車回家卻連續遇到3台車坐地喊價，甚至從忠孝敦化到西門町竟叫價1200元，當他告知司機有在錄影，司機便慌忙開走。

公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，一般有大型活動如演唱會、跨年等都會出現少數計程車業者私自叫價，大多都是民眾撥打1999檢舉，若有發現類似情況，可提供車號、執業登記證號、乘車日期時間、上下車地點，向相關單位檢舉，往年也都會接到1、2例類似狀況。

洪瑜敏說，依照「汽車運輸業管理規則」第91條第1項第2款規定計程車應依規定計費，駕駛若私自喊價行為已屬違法，若查證屬實可依「公路法」第77條第1項裁處9000元至9萬元罰緩，網友在網路上影片有拍下車號，將依車號約談當事司機，若事證明確，一個月內將依法開罰。

台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，公運處表示，司機行為已觸法若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。圖／擷取自Threads「chien_1103」帳號
台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，公運處表示，司機行為已觸法若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。圖／擷取自Threads「chien_1103」帳號

計程車 跨年晚會

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