北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

台北市跨年市府周邊湧入22萬人潮，卻有民眾爆料散場叫計程車回家，竟有司機不按跳表計費直接喊價，從忠孝敦化到西門町喊價1200元，民眾氣憤錄影。公運處表示，司機行為已觸法，將約談當事人若行為屬實，將依法裁處9千到9萬元。

昨天跨年晚會加上張惠妹大巨蛋演唱會，信義區周邊吸引22萬人潮，散場除了搭大眾運輸工具外，有不少民眾叫Uber或攔計程車返家，不過有民眾爆料，跨年要攔車回家卻連續遇到3台車坐地喊價，甚至從忠孝敦化到西門町竟叫價1200元，當他告知司機有在錄影，司機便慌忙開走。

公運處一般運輸科長洪瑜敏表示，一般有大型活動如演唱會、跨年等都會出現少數計程車業者私自叫價，大多都是民眾撥打1999檢舉，若有發現類似情況，可提供車號、執業登記證號、乘車日期時間、上下車地點，向相關單位檢舉，往年也都會接到1、2例類似狀況。